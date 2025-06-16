【影片】BTS與全球ARMY的華麗紫色盛宴「2025 BTS FESTA」現場全公開！也太美～

BTS防彈少年團與全球ARMY（粉絲名）的「2025 BTS FESTA」線下活動於13日下午在京畿高陽市舉行，6萬名粉絲齊聚場面相當盛大。

每年為紀念6月13日BTS出道日而舉辦的「BTS FESTA」，今年於13日與14日兩天在高陽市KINTEX第2展館9至10館登場。到場的ARMY手持對BTS具有特別意義的紫色小物與ARMY Bomb（應援棒），滿臉興奮地享受各種節目。



現場更可以聆聽成員們的聲音「VOICE ZONE」讓粉絲沉浸其中。

「一直都很想見到大家」（RM）、

「成員們會繼續努力給你們力量的」（Jin）、

「真的非常想念大家，我愛你們」（SUGA）、

「感謝大家在這麼長的時間裡，始終如一地給予我們支持和愛」（j-hope）、

「這段時間真的很想見到你們」（智旻）、

「想到出來後能嘗試很多新事物就覺得很期待」（V）、

「我們彼此都很想見到對方吧」（柾國）——這些由成員親自參與撰寫的訊息在現場播放，令粉絲們相當感動。



在大型藝術牆上寫下給BTS的留言的「COLORING WALL」（ 彩色留言塗鴉牆）也被粉絲的文字填滿。來自世界各地的粉絲用多種語言傾訴真心，讓牆面充滿豐富與感動的話語。



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