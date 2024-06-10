韩国人最想看到这些演员能够合作（下）：每一对合作都会破收视率纪录吧，有没有导演编剧看看他们啊！

上一篇中我们提到了10对韩国网友们最想让他们合作的男女演员名单，接著上篇我们继续来说。
相关链接：韩国人最想看到这些演员能够合作（上）：每一对合作都会破收视率纪录吧，有没有导演编剧看看他们啊！
1. 李到晛和朴宝英
怎么办，韩国观众真的超爱朴宝英，希望他能和每一位男演员合作，不得不说朴宝英的气质甜美，和任何一位男演员都很有CP感。 若和李到晛合作的话，就是两只超可爱「狗狗」的爱情故事喔。
[요청/합짤] 박보영 X 이도현#어느날우리집현관으로멸망이들어왔다 #박보영#18어게인 #이도현https://t.co/mSRqM8Jr0E— 혜윰 (@heyum07) July 31, 2022
x; https://t.co/pZ3ko2hmJb
-https://t.co/tYsSYvEsPw pic.twitter.com/GB9ICMOxw4
2. 宋江和高允贞
宋江五官精致，气质温柔，身材高大精壮，完全符合许多女性对理想男友的期盼。 而高允贞的颜值就算放在美女如云的韩剧圈也照样能打，他俩同框就是对观众们的眼睛十分友好。
늘 관심 가는 배우 송강 고윤정— 곰이 (@G0Miie) February 5, 2024
아 요즘 갑자기 이종석에 빠졌다 https://t.co/5Sw5BOib3H pic.twitter.com/x0s631sU4z
3. 朴叙俊和秀智
朴叙俊和秀智出现在同一个画面内有一种稳定交往了很久，是彼此灵魂伴侣的感觉。
Would you like a drama of Suzy and Park Seo Joon together? #수지 #Suzy #baesuzy #박서준 #ParkSeoJoon #kdrama pic.twitter.com/OGaoqyTe8D— Kpidols (@kpidols) May 20, 2020
4. 李到晛和朴恩斌
这两位同框就让观众觉得是一对高智商CP，不然一起演一下检察官内部的爱情故事吧？
이도현X박은빈 환생물 제발료…ㅠㅠ pic.twitter.com/n77AyDF3UZ— 쩡이 (@mizz_alWm) April 6, 2024
5. 蔡钟协和朴宝英
这一对要是演姐弟恋的话应该也很有看头，年上冷漠女vs年下小奶狗！
난 박보영 채종협 연상연하로코… 보고싶음 pic.twitter.com/r9mtFnbXcK— 못 (@mztdrx) November 26, 2023
6. 宋江和秀智
光是看他俩同框就是对观众们的眼球净化！
[상플] 좋알람 보다가 붙여본 선오X노을— 혜윰 (@heyum07) January 23, 2021
수지랑 송강 만나줬으면,,,#배수지 #노을 #송강 #선오 https://t.co/vGdEVi3WnE
x; https://t.co/nNESopzHav
-
more; https://t.co/vmNrmRJ30o pic.twitter.com/NnymlAxQps
7. 金秀贤和金泰梨
实力派演员的合作，必将是一场演技盛宴，光是想像一下两人飙戏就让人很兴奋了。
[요청/합짤] 김수현 X 김태리#사이코지만괜찮아 #김수현 #스물다섯스물하나 #김태리— 혜윰 (@heyum07) December 16, 2023
-https://t.co/0Rize7OqJ6 pic.twitter.com/Yg1F19i7Wh
8. 路云和高允贞
古装！！两人搭一次古装吧？？ 世子和大臣家的小女儿。
[요청/합짤] 로운 X 고윤정#연모 #로운 #환혼 #고윤정— 혜윰 (@heyum07) December 17, 2023
-https://t.co/9QPRMspmi0 pic.twitter.com/DcvJ5nYnsB
9. 鲁尚炫和朴智炫
这一对很有反派疯批夫妇的即视感，唯一能让我感到温暖的人就是他/她。
이 조합이 좋은데~~ pic.twitter.com/NUXWAPUCtA— yolo (@yolo31320928072) June 7, 2024
10. 李钟硕和朴宝英
大学相恋数年却在毕业时分手了，多年之后因为工作重逢的两人，命运又一次开始转动......
#이종석 #박보영 #차은호 #탁동경#로맨스는별책부록#어느날우리집현관으로멸망이들어왔다— ɴᴇᴠᴀᴇʜ (@0nevaeh0) August 16, 2021
https://t.co/G39xBMFqcp pic.twitter.com/DAIls49uF9
11. 朴叙俊和韩志旼
脑海里自动代入了《请吃饭的漂亮姐姐》剧情，韩志旼好适合姐弟恋的设定啊！
[요청/합짤] 박서준 X 한지민#김비서가왜그럴까 #박서준#빠담빠담 #한지민https://t.co/K15euDX41e— 혜윰 (@heyum07) January 30, 2022
-
more; https://t.co/DQcm6hn6hk pic.twitter.com/DGp14xOFjd
Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究