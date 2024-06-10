韩国人最想看到这些演员能够合作（下）：每一对合作都会破收视率纪录吧，有没有导演编剧看看他们啊！

上一篇中我们提到了10对韩国网友们最想让他们合作的男女演员名单，接著上篇我们继续来说。

相关链接：韩国人最想看到这些演员能够合作（上）：每一对合作都会破收视率纪录吧，有没有导演编剧看看他们啊！

1. 李到晛和朴宝英

怎么办，韩国观众真的超爱朴宝英，希望他能和每一位男演员合作，不得不说朴宝英的气质甜美，和任何一位男演员都很有CP感。 若和李到晛合作的话，就是两只超可爱「狗狗」的爱情故事喔。



2. 宋江和高允贞

宋江五官精致，气质温柔，身材高大精壮，完全符合许多女性对理想男友的期盼。 而高允贞的颜值就算放在美女如云的韩剧圈也照样能打，他俩同框就是对观众们的眼睛十分友好。



늘 관심 가는 배우 송강 고윤정

아 요즘 갑자기 이종석에 빠졌다 https://t.co/5Sw5BOib3H pic.twitter.com/x0s631sU4z — 곰이 (@G0Miie) February 5, 2024

3. 朴叙俊和秀智

朴叙俊和秀智出现在同一个画面内有一种稳定交往了很久，是彼此灵魂伴侣的感觉。



4. 李到晛和朴恩斌

这两位同框就让观众觉得是一对高智商CP，不然一起演一下检察官内部的爱情故事吧？



5. 蔡钟协和朴宝英

这一对要是演姐弟恋的话应该也很有看头，年上冷漠女vs年下小奶狗！



난 박보영 채종협 연상연하로코… 보고싶음 pic.twitter.com/r9mtFnbXcK — 못 (@mztdrx) November 26, 2023



6. 宋江和秀智

光是看他俩同框就是对观众们的眼球净化！





7. 金秀贤和金泰梨

实力派演员的合作，必将是一场演技盛宴，光是想像一下两人飙戏就让人很兴奋了。



8. 路云和高允贞

古装！！两人搭一次古装吧？？ 世子和大臣家的小女儿。



9. 鲁尚炫和朴智炫

这一对很有反派疯批夫妇的即视感，唯一能让我感到温暖的人就是他/她。



10. 李钟硕和朴宝英

大学相恋数年却在毕业时分手了，多年之后因为工作重逢的两人，命运又一次开始转动......



11. 朴叙俊和韩志旼

脑海里自动代入了《请吃饭的漂亮姐姐》剧情，韩志旼好适合姐弟恋的设定啊！



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