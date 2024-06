韩国人最想看到这些演员能够合作（下）：每一对合作都会破收视率纪录吧，有没有导演编剧看看他们啊！

上一篇中我们提到了10对韩国网友们最想让他们合作的男女演员名单,接著上篇我们继续来说。

相关链接:韩国人最想看到这些演员能够合作(上):每一对合作都会破收视率纪录吧,有没有导演编剧看看他们啊!

1. 李到晛和朴宝英

怎么办,韩国观众真的超爱朴宝英,希望他能和每一位男演员合作,不得不说朴宝英的气质甜美,和任何一位男演员都很有CP感。 若和李到晛合作的话,就是两只超可爱「狗狗」的爱情故事喔。



2. 宋江和高允贞

宋江五官精致,气质温柔,身材高大精壮,完全符合许多女性对理想男友的期盼。 而高允贞的颜值就算放在美女如云的韩剧圈也照样能打,他俩同框就是对观众们的眼睛十分友好。



3. 朴叙俊和秀智

朴叙俊和秀智出现在同一个画面内有一种稳定交往了很久,是彼此灵魂伴侣的感觉。



Would you like a drama of Suzy and Park Seo Joon together? #수지 #Suzy #baesuzy #박서준 #ParkSeoJoon #kdrama pic.twitter.com/OGaoqyTe8D