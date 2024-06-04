K.Will時隔6年回歸，公開新專名稱與發行日！徐仁國&安宰賢演出「反轉MV」續集受矚目

K.Will上午才由經紀公司STARSHIP娛樂宣布續約消息，下午便正式宣布新專輯名稱與發行日期。
*稍早報導：
STARSHIP娛樂「創社第一藝人」！K.Will與其續約，已同行17年
STARSHIP娛樂透過K.Will官方社群帳號公開K.Will新專輯首張預告中，宣布專輯名定為《All The Way》，將在本月20日發行。此專輯是K.Will自2018年10月發行的正規四輯《想像；Mood Indigo》後，睽違了6年之久再度「出輯」，加上將找來「K-POP史上最反轉MV」主角們徐仁國與安宰賢再度演出MV，備受矚目，大家都很好奇是MV續集嗎？抑或全新故事？
K.Will雖然是睽違6年回歸，但這6年除了去年以外，年年都有戲劇或漫畫OST（原聲帶）邀約，也有音樂劇演出。K.Will曾坦承Covid-19疫情期間沒多少工作，也很少上電視，而今年正慢慢回到螢光幕前，目前也正在演出音樂劇《Great Comet》。即便如此，網友們對於K.Will是「時隔6年回歸」毫無實感，就算他沒活躍出現在大眾眼前，音樂仍存在大眾生活。
《All The Way》將在20日發行，主打歌MV當日韓國時間晚間6點公開，相關企劃會持續公開。
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