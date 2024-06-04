K.Will时隔6年回归，公开新专名称与发行日！徐仁国&安宰贤演出「反转MV」续集受瞩目

K.Will上午才由经纪公司STARSHIP娱乐宣布续约消息，下午便正式宣布新专辑名称与发行日期。
*稍早报导：
STARSHIP娱乐「创社第一艺人」！K.Will与其续约，已同行17年
STARSHIP娱乐透过K.Will官方社群帐号公开K.Will新专辑首张预告中，宣布专辑名定为《All The Way》，将在本月20日发行。此专辑是K.Will自2018年10月发行的正规四辑《想像；Mood Indigo》后，睽违了6年之久再度「出辑」，加上将找来「K-POP史上最反转MV」主角们徐仁国与安宰贤再度演出MV，备受瞩目，大家都很好奇是MV续集吗？抑或全新故事？
K.Will虽然是睽违6年回归，但这6年除了去年以外，年年都有戏剧或漫画OST（原声带）邀约，也有音乐剧演出。K.Will曾坦承Covid-19疫情期间没多少工作，也很少上电视，而今年正慢慢回到萤光幕前，目前也正在演出音乐剧《Great Comet》。即便如此，网友们对於K.Will是「时隔6年回归」毫无实感，就算他没活跃出现在大众眼前，音乐仍存在大众生活。
《All The Way》将在20日发行，主打歌MV当日韩国时间晚间6点公开，相关企划会持续公开。
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