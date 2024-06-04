STARSHIP娛樂「創社第一藝人」！K.Will與其續約，已同行17年

演唱過多首抒情名曲、OST名曲包括《太陽的後裔》〈Talk Love〉的歌手K.Will，有消息將在本月回歸，今(4)日所屬公司STARSHIP娛樂更宣布與其續約。

STARSHIP宣布K.Will因與STARSHIP累積了長期的信任，決定續約，「作為創立以來第一名藝人，感謝基於信任決定延續緣分，為使其專注於活動即可，今後將持續積極支援」。



K.Will也透過STARSHIP表示17年來作為「K.Will」和STARSHIP一同成長，因此想延續緣分，同時感謝長久等待的粉絲俱樂部「HyungK Night」，說明自己正為時隔已久的回歸努力當中，請粉絲敬請期待。



K.Will 2007年出道，出道前和出道時其實隸屬於房時爀創辦的Big Hit娛樂，藝名「K.Will」還是房時爀取的（本名金炯秀）‎，首張專輯《左胸》是K.Will 唯一在Big Hit發行的專輯。2008年Big Hit分裂出STARSHIP，K.Will便跟隨STARSHIP成了創社首名藝人，至今已合作17年之久。

K.Will‎新專輯目標在本月發行，已向大眾預告主打歌MV找來「K-POP史上最反轉MV」〈拜託不要這樣〉（Please don't...）男男主角徐仁國與安宰賢再次攜手演出。



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