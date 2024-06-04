STARSHIP娱乐「创社第一艺人」！K.Will与其续约，已同行17年

演唱过多首抒情名曲、OST名曲包括《太阳的后裔》〈Talk Love〉的歌手K.Will，有消息将在本月回归，今(4)日所属公司STARSHIP娱乐更宣布与其续约。

STARSHIP宣布K.Will因与STARSHIP累积了长期的信任，决定续约，「作为创立以来第一名艺人，感谢基於信任决定延续缘分，为使其专注於活动即可，今后将持续积极支援」。



K.Will也透过STARSHIP表示17年来作为「K.Will」和STARSHIP一同成长，因此想延续缘分，同时感谢长久等待的粉丝俱乐部「HyungK Night」，说明自己正为时隔已久的回归努力当中，请粉丝敬请期待。



K.Will 2007年出道，出道前和出道时其实隶属於房时爀创办的Big Hit娱乐，艺名「K.Will」还是房时爀取的（本名金炯秀）‎，首张专辑《左胸》是K.Will 唯一在Big Hit发行的专辑。2008年Big Hit分裂出STARSHIP，K.Will便跟随STARSHIP成了创社首名艺人，至今已合作17年之久。

K.Will‎新专辑目标在本月发行，已向大众预告主打歌MV找来「K-POP史上最反转MV」〈拜托不要这样〉（Please don't...）男男主角徐仁国与安宰贤再次携手演出。



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