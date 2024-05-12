K.Will若用本名活動秒變亂倫戲碼e.g., 嫂子的左胸

歌手K.Will近期上遍各大YouTube綜藝，在一些節目稍微談到了他的本名叫「金炯秀」有些尷尬。

K.Will來到徐仁國的《跳過間奏》聊到自己準備要開YouTube，徐仁國便念出K.Will正在考慮的名字「認識的炯秀」、「炯秀的私生活」，還突發奇想「炯秀的左胸」，自己講一講也覺得不妥打住：「哎呀呀呀我錯了……」錯在哪？錯在徐仁國是利用「炯秀」（형수）和「嫂子」同音取名，所以「炯秀的左胸」……



過不久K.Will來到諧星金大熙的《老頭熙》，提到以前似乎是從g.o.d金泰宇那聽來的，一些歌手如Naul與成始璄都是本名，本名聽起來獨特又帥氣。K.Will示範起節目上主持人介紹歌手的情境，如果他和其他歌手並列就會變成：「g.o.d、Fly To The Sky、EXO、Naul、BTS、嫂子（炯秀）！」老頭熙聽了拚命忍笑。



「嫂子的左胸才是問題！」K.Will冒出這句話，老頭熙還以為自己聽錯。K.Will解釋歌手名字通常都念在歌名前面，所以藝名叫炯秀就會變成「嫂子的左胸」、「嫂子拜託不要這樣」、「抓住嫂子的手」、「嫂子潸然淚下」，K.Will表示如果唱祝歌，情境就會更奇怪了。而「左胸」正是K.Will出道名曲，這也難怪徐仁國會想那樣替K.Will頻道取名，但講出來又發覺「母湯」（不對）。



▼「嫂子的左胸」（K.Will出道名曲〈左胸〉，「左胸」借代「心臟」）



▼「嫂子拜託不要這樣」（‎關於MV）



《老頭熙》底下的留言，好多人都表示被「嫂子的左胸」、「嫂子拜託不要這樣」戳中笑點。去年10月知名論壇‎Theqoo也有一則文聊起K.Will的本名，原Po發出電視節目《Sugar Man》片段，同樣也是討論亂倫戲碼「嫂子的左胸」、「嫂子心跳加速」等等，柳喜烈說：「要是這樣就變成大韓民國第一個19禁專門歌手了。」原Po更多：嫂子愛情怎麼會這樣、、嫂子今天開始第1天、嫂子那算什麼……



▼「嫂子心跳加速」（和IU合作的呢！）



▼「嫂子今天開始第1天」



而「K.Will」這藝名從何而來？《在朋友》裡，K.Will說「東方神起」名字讓他很問號，金在中說市面上已有「Will」一個知名優格品牌，不懂為何還要叫「K.Will」？

K.Will娓娓道來取名過程，他說自己原先抗拒取英語名，怕老了還叫英語名字很奇怪，但當時他所屬的Big Hit老闆房時爀提議「Will」，他馬上聯想樂團NELL還有電影《NELL》（妮爾的芳心），尤其《NELL》的韓國版海報字體，讓他覺得「NELL」有韓語味道。

當時雖然他也想到了優格品牌，問房時爀那樣可行嗎，房時爀回應：「你在說什麼？」原來房時爀不曉得，還得查詢確認，後來才加了K（應是指姓氏「金」Kim）變K.Will。不過K.Will直言不喜歡：「聽起來太英語了。」後來漸漸才習慣。



▼《跳過間奏》相關片段（已定位11:02）



▼《老頭熙》（已定位6:49）



▼《Sugar Man》



▼《在朋友》（已定位18:43）



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