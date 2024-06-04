韓媒爆《背著善宰跑》超人氣樂隊「Eclipse」將登上《LA KCON》舞台！CJ ENM回應了

今日（4）據韓媒 일간스포츠 報導，包括邊佑錫在內，歌手兼演員李承協、文容錫、梁爀等4名 Eclipse 成員正在討論登上7月26日至28日在 LA 舉行的《KCON》舞台。

據報導，成員們的日程在最終進行調整後，粉絲們可以看到 Eclipse 實際演出的樣子，而不是只是在電視劇中。



但報導公開後，CJ ENM 也立即反駁稱：「Eclipse 出演 LA《KCON》並不是事實，沒有出演的計畫。」



邊佑錫、李承協、文容錫、梁爀組成的 Eclipse 雖然不是實際存在的 K-POP 組合，但是隨著《背著善宰跑》的話題性和熱度，即使電視劇已經終映了，但人氣依舊持續上升中。他們發行的歌曲〈陣雨〉目前在 Melon Top 100 中排名第5位。〈Run Run〉、〈You & I〉、〈No Fate〉等歌曲也反覆刷新自身最高紀錄。



雖然許多劇迷都很期待可以看到 Eclipse 的舞台，但眼下實現的可能性並不高。不少劇迷也紛紛喊：「真的不安排一下嗎」、「去打一下歌也好啊」、「上一秒還很開心啊」、「希望可以成真，好想看 Eclipse 的舞台」、「或是在其他綜藝合體也可以啊」等等。



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