BIGBANG太陽參加韓國校慶氣氛超嗨！全場觀眾從頭唱到尾，網：「他只是來伴舞」
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BIGBANG太陽參加韓國校慶氣氛超嗨！全場觀眾從頭唱到尾，網：「他只是來伴舞」

KPOP   2024年5月26日   星期日13:51   Sani  

（封面圖源：X@vl8bb，FB@TAEYANG）

又到了5月韓國大學校慶季，歌手和偶像團們紛紛開啟各地校園巡演日程。 昨晚BIGBANG成員太陽來到延世大學帶來精彩演出，火爆氣氛立即在網上引起熱議！

根據現場網友分享的影片，太陽接連演唱BIGBANG兩首快節奏名曲《BANG BANG BANG》和《Fantastic Baby》，全場觀眾從rap到副歌一句不漏地跟唱，更跟著節奏不斷跳躍，仿彿地板上下起伏。該網友還留言稱這是「2024年科切拉 in Korea」：

360度環繞鏡頭更能感受現場震撼：

不止如此，太陽當晚第一首歌是SOLO慢歌《只看我》，副歌已有觀眾開始按耐不住合唱：

《眼鼻口》觀眾男生也唱超好！

韓網友紛紛表示羨慕現場學生：
「《BANG BANG BANG》是傳奇」
「前奏一出自動跟唱，不可能忍住」
「太陽超帥氣」
「一個人也能cover整個團的歌曲」
「在現場感覺完全是太陽單獨演唱會」
「歌都是觀眾在唱，歌手只給大家伴舞啊kkk」
「比演唱會玩的更開心」
「大眾性之王」
「現在年輕人也會唱他們的歌嗎？ 真的超越時代啊」
「BIGBANG已經不算單純偶像團，應該跟PSY和尹道賢歸為一類」
「想念從前的時光、從前的Kpop」

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