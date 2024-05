BIGBANG太陽參加韓國校慶氣氛超嗨！全場觀眾從頭唱到尾，網：「他只是來伴舞」

又到了5月韓國大學校慶季,歌手和偶像團們紛紛開啟各地校園巡演日程。 昨晚BIGBANG成員太陽來到延世大學帶來精彩演出,火爆氣氛立即在網上引起熱議!

根據現場網友分享的影片,太陽接連演唱BIGBANG兩首快節奏名曲《BANG BANG BANG》和《Fantastic Baby》,全場觀眾從rap到副歌一句不漏地跟唱,更跟著節奏不斷跳躍,仿彿地板上下起伏。該網友還留言稱這是「2024年科切拉 in Korea」:



360度環繞鏡頭更能感受現場震撼:



不止如此,太陽當晚第一首歌是SOLO慢歌《只看我》,副歌已有觀眾開始按耐不住合唱:



《眼鼻口》觀眾男生也唱超好!



Look at how happy @Realtaeyang is No matter what people say, Taeyang and Bigbang’s contribution to kpop will always be legendary and their impact will probably last for many many decades



pic.twitter.com/avph79RMNC