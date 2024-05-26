BIGBANG太陽參加韓國校慶氣氛超嗨！全場觀眾從頭唱到尾，網：「他只是來伴舞」

又到了5月韓國大學校慶季，歌手和偶像團們紛紛開啟各地校園巡演日程。 昨晚BIGBANG成員太陽來到延世大學帶來精彩演出，火爆氣氛立即在網上引起熱議！

根據現場網友分享的影片，太陽接連演唱BIGBANG兩首快節奏名曲《BANG BANG BANG》和《Fantastic Baby》，全場觀眾從rap到副歌一句不漏地跟唱，更跟著節奏不斷跳躍，仿彿地板上下起伏。該網友還留言稱這是「2024年科切拉 in Korea」：



360度環繞鏡頭更能感受現場震撼：



더블랙 직원분이 올려주신 태양 아카라카 실황

멘트로

콘서트는 얼마나 재밌으려고… 써두셨는데#TEAMTAEYANG 이 만들 첫번째 태양 단독콘서트 너무너무너무 기대된당.. @Realtaeyang pic.twitter.com/XNjTuwyILh — (@__xSOLx__) May 26, 2024

不止如此，太陽當晚第一首歌是SOLO慢歌《只看我》，副歌已有觀眾開始按耐不住合唱：



《眼鼻口》觀眾男生也唱超好！



Look at how happy @Realtaeyang is No matter what people say, Taeyang and Bigbang’s contribution to kpop will always be legendary and their impact will probably last for many many decades



pic.twitter.com/avph79RMNC — just winter (@winterwhatever) May 25, 2024

韓網友紛紛表示羨慕現場學生：

「《BANG BANG BANG》是傳奇」

「前奏一出自動跟唱，不可能忍住」

「太陽超帥氣」

「一個人也能cover整個團的歌曲」

「在現場感覺完全是太陽單獨演唱會」

「歌都是觀眾在唱，歌手只給大家伴舞啊kkk」

「比演唱會玩的更開心」

「大眾性之王」

「現在年輕人也會唱他們的歌嗎？ 真的超越時代啊」

「BIGBANG已經不算單純偶像團，應該跟PSY和尹道賢歸為一類」

「想念從前的時光、從前的Kpop」

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