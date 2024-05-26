BIGBANG太阳参加韩国校庆气氛超嗨！全场观众从头唱到尾，网：「他只是来伴舞」

又到了5月韩国大学校庆季，歌手和偶像团们纷纷开启各地校园巡演日程。 昨晚BIGBANG成员太阳来到延世大学带来精彩演出，火爆气氛立即在网上引起热议！

根据现场网友分享的影片，太阳接连演唱BIGBANG两首快节奏名曲《BANG BANG BANG》和《Fantastic Baby》，全场观众从rap到副歌一句不漏地跟唱，更跟著节奏不断跳跃，仿佛地板上下起伏。该网友还留言称这是「2024年科切拉 in Korea」：



360度环绕镜头更能感受现场震撼：



더블랙 직원분이 올려주신 태양 아카라카 실황

멘트로

콘서트는 얼마나 재밌으려고… 써두셨는데#TEAMTAEYANG 이 만들 첫번째 태양 단독콘서트 너무너무너무 기대된당.. @Realtaeyang pic.twitter.com/XNjTuwyILh — (@__xSOLx__) May 26, 2024

不止如此，太阳当晚第一首歌是SOLO慢歌《只看我》，副歌已有观众开始按耐不住合唱：



《眼鼻口》观众男生也唱超好！



Look at how happy @Realtaeyang is No matter what people say, Taeyang and Bigbang’s contribution to kpop will always be legendary and their impact will probably last for many many decades



pic.twitter.com/avph79RMNC — just winter (@winterwhatever) May 25, 2024

韩网友纷纷表示羡慕现场学生：

「《BANG BANG BANG》是传奇」

「前奏一出自动跟唱，不可能忍住」

「太阳超帅气」

「一个人也能cover整个团的歌曲」

「在现场感觉完全是太阳单独演唱会」

「歌都是观众在唱，歌手只给大家伴舞啊kkk」

「比演唱会玩的更开心」

「大众性之王」

「现在年轻人也会唱他们的歌吗？ 真的超越时代啊」

「BIGBANG已经不算单纯偶像团，应该跟PSY和尹道贤归为一类」

「想念从前的时光、从前的Kpop」

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