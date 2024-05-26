BIGBANG太阳参加韩国校庆气氛超嗨！全场观众从头唱到尾，网：「他只是来伴舞」
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BIGBANG太阳参加韩国校庆气氛超嗨！全场观众从头唱到尾，网：「他只是来伴舞」

KPOP   2024年5月26日   星期日13:51   Sani  

（封面图源：X@vl8bb，FB@TAEYANG）

又到了5月韩国大学校庆季，歌手和偶像团们纷纷开启各地校园巡演日程。 昨晚BIGBANG成员太阳来到延世大学带来精彩演出，火爆气氛立即在网上引起热议！

根据现场网友分享的影片，太阳接连演唱BIGBANG两首快节奏名曲《BANG BANG BANG》和《Fantastic Baby》，全场观众从rap到副歌一句不漏地跟唱，更跟著节奏不断跳跃，仿佛地板上下起伏。该网友还留言称这是「2024年科切拉 in Korea」：

360度环绕镜头更能感受现场震撼：

不止如此，太阳当晚第一首歌是SOLO慢歌《只看我》，副歌已有观众开始按耐不住合唱：

《眼鼻口》观众男生也唱超好！

韩网友纷纷表示羡慕现场学生：
「《BANG BANG BANG》是传奇」
「前奏一出自动跟唱，不可能忍住」
「太阳超帅气」
「一个人也能cover整个团的歌曲」
「在现场感觉完全是太阳单独演唱会」
「歌都是观众在唱，歌手只给大家伴舞啊kkk」
「比演唱会玩的更开心」
「大众性之王」
「现在年轻人也会唱他们的歌吗？ 真的超越时代啊」
「BIGBANG已经不算单纯偶像团，应该跟PSY和尹道贤归为一类」
「想念从前的时光、从前的Kpop」

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