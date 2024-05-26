馬東石今日雙喜臨門！低調補辦婚禮迎娶芮貞和，《犯罪都市4》觀影人次破1100萬

據韓媒報導，演員馬東石今日在首爾某知名酒店舉辦非公開婚禮，在2021年登記結婚後3時隔年補辦儀式。 馬東石與年齡相差17歲的模特藝人芮貞和（另譯名 藝正花）2016年公開承認戀情，2022年出席第12屆美麗藝術人賞頒獎禮時已公開稱呼對方為妻子。

最近新片《犯罪都市4》票房喜人，馬東石在致謝活動中再次透露對藝正花的深情：「我剛認識妻子時非常貧窮。 我在小小的房間裡貼滿四五十張A4紙、只有在做電影企劃，她很可能以為我是奇怪的人吧。 當時我又窮身上又有傷，她仍然試圖照顧我。 雖然做演員很久，但出名和經濟情況變好其實沒多久，非常感謝在我窮困潦倒時就一直在身邊守護和幫助我的妻子。」



此外，截至今日上午11點30分，《犯罪都市4》在韓累計觀影人數達到了1100萬。 該系列從第一部到第四部全部突破千萬大關，不僅在韓國影史罕見，也成為馬東石演藝事業的里程碑。



馬東石表示該係列會拍到第8部，其中前4部算是第一幕，屬於娛樂動作喜劇，接著要拍的4部是第二幕，將以更加濃厚的動作驚悚類型呈現，令大家耳目一新：「我明白馬石道對抗不義的痛快一擊可以給大家帶去小小的安慰，所以馬石道會繼續不斷地奔跑下去。」



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