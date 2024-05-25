《熊孩子》希澈、金鍾旼、殷志源檢查成人ADHD情況令人擔憂，專家：重要的是了解自己

《我家的熊孩子》上週播出的EP.394，曾在《家師父一體》被診斷有成人ADHD的殷志源，帶著希澈、金鍾旼一同再次檢測是否有成人ADHD（ADHD全名港稱「專注力失調及過度活躍症」，台稱「注意力不足過動症」，韓直譯「注意力缺陷多動障礙」）。

殷志源與金鍾旼聽了ADHD的意思馬上對希澈說：「就是你啊！」「很嚴重！」希澈平時愛說話、愛參與別人的事、心情起伏大，加上在檢測期間不時岔出話題或是表現不耐煩情緒，許多表現都指向希澈可能有ADHD，讓希澈媽媽看了相當擔憂。在公布三人檢查結果的過程中，連其他媽媽也跟著面露憂心。



完整檢查結果出爐，金鍾旼是「警惕」，希澈是「接近滿分」不過有但書，殷志源是「最不樂觀」。專家講解時一同解釋ADHD有延續性，應該要在12歲前診斷是否患有，而從小持續到現在能靠自己慢慢調節或是受社會化改變。檢查結果金鍾旼些許散漫、自信心低落加上純真度高容易上當受騙；希澈是感情起伏大、無法忍受不公不義，而某部分檢測顯示有ADHD，某部分卻又沒有，正代表他智力高、自制力強；殷志源注意力與記憶力低下，抑鬱（憂鬱）感高、社會敏感度低（不關心他人）、倦怠症狀明顯。



媽媽們聽著專家解說，一個比一個擔心這些孩子，不過專家表示ADHD也有優點，會表現出創意、天才的一面，最後說明：最重要是了解自己，以後要如何找到對的方向尋求改善，我要如何將人生過得幸福通達，只要有毅力就能變得更加健康。節目最後替三人下的註解是「不要憂鬱，愛自己吧！」三個人笑顏逐開，棚內媽媽們本來皺眉的神情也都消失了。



近幾年，無論韓國或是其他國家如台灣，都有人開始關注「成人ADHD」議題，國民MC劉在錫主持的《劉Quiz On The Block》有精神科醫師說過比爾蓋茲和愛迪生都有ADHD，韓國知名育兒專家吳恩瑛博士也公開說明成人ADHD核心症狀是容易感到煩躁，這些都曾引起韓國網友共鳴，不過重要的還是如上述專家所說，不用害怕自己患有成人ADHD，重要的是能夠了解自己，找尋對的方法讓自己過得更幸福。

看完《熊孩子》這段內容，YouTube上有網友為殷志源打氣，希望他做喜歡的事就好、要多愛自己一些；也有人稱讚他們身為明星能主動檢查是好事情，節目的傳播有助於父母及早觀察自己的孩子；也有人笑稱「三人都奇特散漫，但都很善良」、「金鍾旼出乎意料很聰明，講話很合乎邏輯」。

▼相關影片（香港觀眾可上黃Viu收看完整中文字幕版本）



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