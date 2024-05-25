《熊孩子》希澈、金钟旼、殷志源检查成人ADHD情况令人担忧，专家：重要的是了解自己

《我家的熊孩子》上周播出的EP.394，曾在《家师父一体》被诊断有成人ADHD的殷志源，带著希澈、金钟旼一同再次检测是否有成人ADHD（ADHD全名港称「专注力失调及过度活跃症」，台称「注意力不足过动症」，韩直译「注意力缺陷多动障碍」）。

殷志源与金钟旼听了ADHD的意思马上对希澈说：「就是你啊！」「很严重！」希澈平时爱说话、爱参与别人的事、心情起伏大，加上在检测期间不时岔出话题或是表现不耐烦情绪，许多表现都指向希澈可能有ADHD，让希澈妈妈看了相当担忧。在公布三人检查结果的过程中，连其他妈妈也跟著面露忧心。



完整检查结果出炉，金钟旼是「警惕」，希澈是「接近满分」不过有但书，殷志源是「最不乐观」。专家讲解时一同解释ADHD有延续性，应该要在12岁前诊断是否患有，而从小持续到现在能靠自己慢慢调节或是受社会化改变。检查结果金钟旼些许散漫、自信心低落加上纯真度高容易上当受骗；希澈是感情起伏大、无法忍受不公不义，而某部分检测显示有ADHD，某部分却又没有，正代表他智力高、自制力强；殷志源注意力与记忆力低下，抑郁（忧郁）感高、社会敏感度低（不关心他人）、倦怠症状明显。



妈妈们听著专家解说，一个比一个担心这些孩子，不过专家表示ADHD也有优点，会表现出创意、天才的一面，最后说明：最重要是了解自己，以后要如何找到对的方向寻求改善，我要如何将人生过得幸福通达，只要有毅力就能变得更加健康。节目最后替三人下的注解是「不要忧郁，爱自己吧！」三个人笑颜逐开，棚内妈妈们本来皱眉的神情也都消失了。



近几年，无论韩国或是其他国家如台湾，都有人开始关注「成人ADHD」议题，国民MC刘在锡主持的《刘Quiz On The Block》有精神科医师说过比尔盖兹和爱迪生都有ADHD，韩国知名育儿专家吴恩瑛博士也公开说明成人ADHD核心症状是容易感到烦躁，这些都曾引起韩国网友共鸣，不过重要的还是如上述专家所说，不用害怕自己患有成人ADHD，重要的是能够了解自己，找寻对的方法让自己过得更幸福。

看完《熊孩子》这段内容，YouTube上有网友为殷志源打气，希望他做喜欢的事就好、要多爱自己一些；也有人称赞他们身为明星能主动检查是好事情，节目的传播有助於父母及早观察自己的孩子；也有人笑称「三人都奇特散漫，但都很善良」、「金钟旼出乎意料很聪明，讲话很合乎逻辑」。

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