Super Junior-D&E受颱風影響一度困台灣！東海情緒波折全現，繁中關心高雄

Super Junior小分隊D&E（東海、銀赫）原訂6日要登場在台灣高雄舉行的「高雄啤酒節」，活動卻因颱風丹娜絲攪局取消，兩人已經飛來卻無法登台，東海的情緒波折似乎都寫在了他的限時動態……

「不是……回不了韓國了嗎？」



「颱風快走」



「沒想到雨下的比想像中的來得大，大家的安全第一，在高雄的朋友一定不要出門喔！！」



東海的發文或許就像一般台灣人情境，先是對颱風影響行程感到煩悶，但見風雨越來越大反而擔心起他人。他特地用繁體中文寫下的字句讓台灣E.L.F.相當動容，還有E.L.F.「歪樓」表示他寫的中文比許多人都標準，「的」、「得」分得很清楚。雖然啤酒節取消讓不少E.L.F.也撲空，特地到了高雄卻不能看表演，不過大家更擔心銀赫和東海無法如期回韓國、趕上大隊8日重要的20周年的回歸。



▼無聊(?)的東海還發了WaterBomb照片讓大家養養眼



有趣的是，希澈昨日也發了許多限時動態，希澈透露自己去了健身房：「昨天吃得很開心，當然要付出代價了？？」又說：「因為李東海老是DM（私訊）下指導棋，怕他叫我去跑跑步機，就穿了拖鞋來對抗了。」遠遠被困在台灣的「Super Junior健身魔人」東海突如其來被cue XD。



幸好，D&E稍早已順利到機場登機，滿滿E.L.F.不捨卻也欣慰。Super Junior大隊回歸就在明8日，MV預告已釋出！部分成員登《Running Man》宣傳的畫面似乎還透露了舞蹈，引發更多期待！



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