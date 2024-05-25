房時爀vs閔熙珍內訌引發業內站隊：HYBE子公司&BTS製作人挺老闆，NewJeans萬名粉絲&ADOR合作夥伴反對解僱

HYBE計劃本月31日召開臨時股東大會罷免ADOR現任代表閔熙珍，閔熙珍對此提出抗議，隨後雙方各自支持者分別提交請願書進行表態，站在針鋒對立的兩派。

HYBE今年4月宣稱閔熙珍瀆職、試圖奪取公司經營權，計劃召開ADOR臨時股東大會解除其代表職務，閔熙珍則於本月7日提交假處分申請要求禁止HYBE在股東大會行使議決權。 17日法院對閔熙珍的申請進行首次聽證會，當天房時爀聯合HYBE內主要人物提交了要求解僱閔熙珍的請願書，表示「一個人的脫線行徑可能導致整個Kpop向後退步」「為建立服務於創作者的系統、推進Kpop產業整體發展，正確的先例必不可少」。



該請願書的簽名參與者除了房時爀本人，亦包括BTS防彈少年團製作人Pdogg、SEVENTEEN所屬社Pledis娛樂創辦人兼代表韓聖壽、LE SSERAFIM所屬社Source Music代表蘇成鎮、BTS舞蹈總監孫成德、BTS和LE SSERAFIM創意總監金成賢、TXT（TOMORROW X TOGETHER）製作人Slow Rabbit等，全部是HYBE內部人士。

另一邊，NewJeans五位成員及各自父母則於17日向法院提交了反對解僱閔熙珍的請願書。



與此同時NewJeans粉絲也積極行動，昨日向法院提交了反對解僱閔熙珍的萬人簽署請願書，表示NewJeans希望閔熙珍在法院判定違法之前繼續擔任ADRO代表，粉絲也支持NewJeans的意願。 該請願書在網上僅用16個小時就收到1萬人簽名，其他支持者還包括網漫作家兼YouTuber李末年、「海豚誘拐團」導演申宇錫等曾與閔熙珍和NewJeans合作過的導演、攝影師、國內外工作人員等等。



탄원서 제출 관련 안내



안녕하세요. 뉴진스 음원 총공팀입니다.



1만 명 버니즈 분들의 서명이 담긴 탄원서는 오늘 오후 3시경 제출되었습니다. 예상과 다르게 1만 명의 서명이 약 16시간 만에 마감되어, 더 빠르게 제출할 수 있게 되었습니다. 감사합니다.



탄원서는 새올 법률사무소 이현곤… pic.twitter.com/MI7OSSy0bQ — 뉴진스 음원총공팀 (@NewJeansSTRM) May 24, 2024

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