池晟兩個月暴減15kg！過度換氣險昏厥竟被導演誤會是演技，新劇挑戰「癮君子刑警」《聯結》昨晚開播

池晟坦言演戲時真實感受到生命危險，考慮到自己還有老婆和小孩，必須要節製一下了XD

SBS最新懸疑推理劇《聯結》昨晚開播，池晟首次挑戰「意外染上毒癮的緝毒刑警」角色，為增強真實感下了一番苦心。



昨日舉辦的發佈會上，池晟表示外形和表演方式都做了改變，首先就是把育兒其間「養肥」的體重減下去：「一度增到85kg，在2個月裡減掉15kg，本想減到69kg但終究不太現實。 從開拍到現在都維持在70kg。」 因為短時間快速減重，池晟出現體力不支等後遺症，順勢將這些融入為演技的一部份。

表演方面，池晟表示通常都是一邊呼氣一邊講台詞，這次為了表現毒癮的痛苦而一邊吸氣一邊講話，好幾次出現過度換氣症狀、差點昏厥，然而現場沒有一個人察覺異樣：「我對導演說剛剛差點昏倒了，導演：『哦是嗎？ 』」



池晟意識到繼續這樣可能會有生命危險，考慮到自己年紀不小且有家室，所以最終在「適當的程度」完成表演和拍攝，演戲太投入的「副作用」著實不可小覷。



此外，《聯結》講述精英緝毒刑警意外染毒後，以朋友之死為線索揭發20年變質友誼及背後真相的故事。 池晟在這一角色中詮釋了3個自我：染毒的自我、試圖戰勝毒癮的自我、以及享受毒癮的自我，令人對他的名品演技再次期待。



▽《聯結》中文預告：



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