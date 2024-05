【多圖】人氣男團 ZEROBASEONE(ZB1)在音樂節目《The Show》上拿下了新歌〈Feel the POP〉的初一位!粗卡~~~

ZB1 近期發行第三張迷你專輯《You had me at HELLO》回歸,全新主打歌〈Feel the POP〉在《The Show》上奪得冠軍!這也是他們回歸後的首個一位獎盃,獲獎後他們高舉慶祝,也感謝粉絲ZEROSE的一路支持與關愛。







回歸後首次獲得第一名的 ZB1 表示:「我們很榮幸憑藉〈Feel the POP〉獲得第一名,感謝ZEROSE在回歸後給予我們很多的喜愛和關注,我們會繼續用好的音樂和舞台來回報大家的。」去年出道後也是在《The Show》拿到了他們的第一個冠軍獎盃。





▼獲得一位片段:



▼主打歌〈Feel the POP〉舞台:



▼先行曲〈SWEAT〉舞台:



▼主打歌〈Feel the POP〉MV:



