男團ZEROBASEONE隊長成韓彬接下《Street Woman Fighter》新一季主持棒！引領Mnet全球舞蹈生存戰

男團ZEROBASEONE（ZB1）的成韓彬將擔任今年首播的《World of Street Woman Fighter》（簡稱《World of SWF》）新一季主持人，恭喜韓彬～～～。

據韓媒《10Asia》於26日的採訪結果顯示，ZEROBASEONE的隊長成韓彬已確定擔任Mnet全球舞蹈生存節目《World of Street Woman Fighter》的新任主持人。



成韓彬出生於2001年，2023年參加Mnet選秀節目《BOYS PLANET》，最終以第2名成績成功出道，成為ZEROBASEONE的一員。作為全能型的實力者，他以隊長身份展現出卓越的領導力，帶領9人組合穩步發展。



在出道前，成韓彬曾是Tutting舞者Spella的弟子，並且是Spella舞團唯一的男性成員。他在參加《BOYS PLANET》時，曾透過個性鮮明的Tutting表演及與Lip J的即興合作舞台，令觀眾們留下了深刻印象。



《Street Woman Fighter》（街頭女戰士）是一檔決定韓國最強女子街舞團隊的真人秀生存節目，於2021年8月首播後掀起熱潮，透過女性舞者們賭上自尊心的激烈競爭，獲得觀眾熱烈支持，成為巨大的熱門話題。



2023年播出的《Street Woman Fighter 2》同樣延續了超高人氣，並突破第一季最高收視率2.3%，刷新至2.6%，再次證明了該系列的堅實粉絲群與話題性。

《World of SWF》將擺脫過去以單場賽事或亞洲偶像練習生為主的參賽陣容，而是邀請來自世界各國的專業舞者，以國家榮譽為賭注展開全球性規模的生存競賽。



本季將由第一季活躍的「Leaders」成員Monika、Honey J、Aiki、Ri.hey、Hyojin Choi、Gabee、no:ze、Leejung，再加上新加入的Lip J，組成共9名成員的「Team Korea」。她們透過大眾投票確定了隊名為「BUMS UP」，正式展開活動。



截至目前，《Street Woman Fighter》、《Street Man Fighter》及《Stage Fighter》系列的主持人皆由姜丹尼爾擔任。而今年，將由成韓彬接棒擔任新MC，為該系列注入新氣象。他將如何展現嶄新的主持風格與存在感，備受關注。

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