姐弟戀韓劇《畢業》開播！「年下男」魏嘏雋愛上「補習班老師」鄭麗媛，直球進攻讓人超心動！

Viu Original原創韓劇《畢業》是「姐弟戀匠人」安畔錫導演的新作，講述大峙洞補習班資深講師徐惠珍（鄭麗媛 飾）和時隔10年重新出現在她面前的無禮學生李俊浩（魏嘏雋 飾）之間隱秘又甜蜜的現實羅曼史。

而鄭麗媛＆魏嘏雋這對姐弟戀在發佈會上就超～級～甜♥直接來個超親密接觸，連私下的自拍也超甜。近日，他們還一起去開球、看球賽，來個浪漫的棒球場約會（？看到這些照片，是不是也跟著心動了呢？趕緊跟著小編來看看年下男的超強進攻！



放棄大企業工作機會，回到相識的補習班

李俊浩10年前是徐惠珍的學生，當年他是個問題學生，在遇到徐惠珍之後才開始認真學習，並從第1級升到第8級，他也是讓徐惠珍成為著名講師的「大峙洞奇蹟」。沒想到...李俊浩在多年後竟然放棄在大企業工作機會，回到兩人相識的補習學院並擔任講師。



直接搬到附近＋搭順風車、讓人心空的簡訊

準備從家裡獨立搬到外面的李俊浩，還計畫搬到徐惠珍住的區域附近的大樓，徐惠珍：「為什麼？」李俊浩：「這樣方便搭你的順風車。」為了準備免費課程，兩人不僅填滿彼此的日常生活，就連下班還會互傳簡訊。李俊浩傳著「徐惠珍～你在睡了嗎？」期間徐惠珍還不知不覺露出微笑，讓人看了跟著心癢癢 >///<



守護10年依舊心動

在「師徒出擊」項目因意想不到的陷阱而陷入困境，徐惠珍還因此想要放棄上課，李俊浩則說：「你在說什麼呢？我打算進去上課。」抓住了徐惠珍的心。雖然只有一名學生上課，但李俊浩看著徐惠珍一如既往的熱情和真心，發現過去自己嚮往、喜歡的她，現在也讓他心動不已，隱約地覺悟到自己爲什麼會回到她身邊。這段還穿插著李俊浩回憶兩人過去的回憶，再加上配樂，氛圍真的曖昧感滿滿。



除了姐弟戀是一大看點外，劇中還可以看到補教業老師的生活日常、同業間激烈的競爭、補習班老師與學校老師之間微妙的關係等，算是在韓劇中新穎的題材。此外，還有蘇珠妍、金宗泰、金正英、張少妍、徐正妍等黃金配角，如果還沒開始追的朋友們，可以趕緊打開啦！



Viu Original原創愛情職場韓劇《畢業》逢星期六、日晚上10時15分在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可一併收看《背著善宰跑》、《世子消失了》和《美女與純情男》，盡覽今季人氣韓劇。

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