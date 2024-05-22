疑IILIT官方帳號關注NewJeans黑號後火速取關！韓網友：小說都不敢這麼編
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疑IILIT官方帳號關注NewJeans黑號後火速取關！韓網友：小說都不敢這麼編

明星   2024年5月22日   星期三10:22   Tracy  

（封面圖源：FB@NewJeans、IG@illit_official）

HYBE娛樂和旗下廠牌ADOR代表閔熙珍的攻防戰還在持續，雙方各執一詞，所屬女團IILIT和NewJeans的動向也受到了極大的關注。

有網友挖出HYBE旗下廠牌BELIFT LAB所屬女團ILLIT 在SNS上追蹤的帳號有問題，從而引發新一輪熱議。 此事又經由韓媒報導出來，引發了更大的風波。ILLIT的官方X帳號（舊Twitter）關注了3個帳號後又火速取關。 這三個帳號分別是專門造謠、傳播ADOR旗下女團NewJeans負面消息的外國帳號、日本人運營的潤娥粉絲帳號以及韓國人運營的MOKA（ILLIT成員）粉絲帳號。 據悉，NewJeans黑號以及MOKA粉絲號的主人還關注了IILIT，但很快ILLIT官方號就取關了這3個帳號。

有網友分析ILLIT此前一直都親自在X上上傳照片等，加上還關注了日本人粉絲帳號，很有可能是某位成員親自關注了那3個帳號。 但也有不少網友反駁X帳號大概率是公司管理，且無法理解為什麼要關注日本人運營的潤娥粉絲帳號，不過也側面說明「管理者」至少日語水平不差。

相關事情因為媒體的報導很快就在韓網上掀起熱議，網友們紛紛表示：「不管是成員做的還是工作人員做的，都有很大的問題」、「我很好奇他們會如何解釋」、「瘋了吧，這麼光明正大踩其他團」、「小說都編不出這種情節」、「如果是真的話，只能說某些人是人渣，人品太爛了」等。

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