BTS大哥Jin在弟弟V面前變得很恭敬的原因，網友爆笑留言：當兵中認真健身的兩位弟弟回來了～

昨天退伍的 BTS 防彈少年團成員 RM 和 V 一起穿著軍服進行直播，大哥 Jin 也把自己打扮成禮物獻上祝賀，這一段影片更成為了粉絲ARMY之間的熱議話題。

Jin握著V的手感嘆道：「哇～你真的練得很壯耶，跟你打架的話...我會...被打嗎？」

V眼神變得真摯：「哥你真的會輸喔。」

Jin：「我也是這樣想的。」

V邪魅一笑：「我現在變得很恐怖。」

Jin謙虛握手：「讓我們好好相處吧。」

— World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) June 10, 2025

當兵後，V 成功增肌，身材變得超結實是大家有目共睹的，這一段謙虛的大哥 Jin 也引發粉絲熱議：「Jin 真的太好笑了」、「V 練得好壯，完全變成了男人」、「另一個愛健身的弟弟柾國也退伍了，最恐怖的應該是他」、「當兵中認真健身的兩位弟弟回來了～，想想都有點害怕XD」、「看看V那邪惡的笑容」、「本來就很謙虛的Jin，變得更謙虛了」、「跑通告的Jin本來就很累，見到弟弟看起來更累了，但成員們終於又聚在一起了，心情一定很踏實」



另外，【影片】Jimin和柾國在今天也一起退伍了！柾國表示：「很久沒站在鏡頭前了，連妝都沒化，有點不好意思。謝謝前輩們、後輩們、同袍們，以及辛苦的幹部們，跟我們一起生活真的很辛苦，也非常感謝你們的照顧。」Jimin也感謝粉絲們一直以來的等待。

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