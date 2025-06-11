虛擬男團PLAVE首次亞洲巡演首爾站門票全數售罄，再次證明了他們驚人的票房號召力

昨晚（10日）8點，透過 NOL Ticket 展開《2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] 》的官方粉絲優先預購，一開賣便引發熱烈關注，首爾場三場演出門票瞬間完售。瞬間~~

[DASH: Quantum Leap] 是 PLAVE 出道兩年來首次舉辦的亞洲巡迴演唱會，將從 8 月 15 日至 17 日於首爾奧林匹克體操競技場 KSPO DOME 連續三天揭開序幕。隨後將於8月23日台北、10月1日香港、10月18日雅加達、10月25日曼谷，以及11月1、2日東京等共六座城市與全球粉絲見面。



PLAVE 成為首個登上被譽為韓國歌手「夢想舞台」——KSPO DOME（首爾奧林匹克體操競技場）的虛擬偶像團體，話題性與人氣再創新高。



此外，PLAVE 將於6月16日推出日本出道單曲〈捉迷藏〉(かくれんぼ) 並正式展開在日活動，透過亞洲巡演積極拓展國際版圖，持續擴大音樂能量與影響力。

▼最近還 cover 了熱門中文歌曲〈想見你想見你想見你〉(原唱 : 八三夭)，精緻MV和歌唱實力，成功引發熱烈話題：



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