【多图】人气男团 ZEROBASEONE(ZB1)在音乐节目《The Show》上拿下了新歌〈Feel the POP〉的初一位!粗卡~~~

ZB1 近期发行第三张迷你专辑《You had me at HELLO》回归,全新主打歌〈Feel the POP〉在《The Show》上夺得冠军!这也是他们回归后的首个一位奖杯,获奖后他们高举庆祝,也感谢粉丝ZEROSE的一路支持与关爱。







回归后首次获得第一名的 ZB1 表示:「我们很荣幸凭藉〈Feel the POP〉获得第一名,感谢ZEROSE在回归后给予我们很多的喜爱和关注,我们会继续用好的音乐和舞台来回报大家的。」去年出道后也是在《The Show》拿到了他们的第一个冠军奖杯。





▼获得一位片段:



▼主打歌〈Feel the POP〉舞台:



▼先行曲〈SWEAT〉舞台:



▼主打歌〈Feel the POP〉MV:



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻