【韓網熱門】ILLIT沅禧差點撞到ZEROBASEONE乾旭，「觸電般後退」慌亂反應超可愛！

SBS《人氣歌謠》拼盤演唱會近日在東京巨蛋舉辦，12日首場表演嘉賓包括女團ILLIT、男團ZEROBASEONE等。

向觀眾問好的環節，ILLIT沅禧走在ZEROBASEONE乾旭後面，因為忙著和觀眾打招呼而差點不小心撞到乾旭，瞬間像觸電一樣彈開並後退，幸好被隊友抱住才沒有跌倒，回過神後彎腰90度向前輩鞠躬。



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網友紛紛覺得沅禧的反應十分可愛，令人聯想起著名meme「驚嚇倉鼠」XD



韓國網友評論：

1. 反應太真實了，超好笑kkk

2. 觸電了嗎kkkk

3. 超快速！

4. 連碰都沒碰到，卻嚇了一大跳！kkk

5. 嚇到「啪嗒嗒」地後退，然後立即縮起來，真的好可愛kkk

6. 原來她也是用全身表達驚嚇的類型kkk

7. 好像在看什麼漫畫一樣kkk

8. 沅禧真的是小朋友，好像國小生kkk

9. 比起受到驚嚇，突然立正、低頭看地、 假裝無事發生的模樣更好笑kkk

10. 帶入一下沅禧視角：本來忙著看粉絲，向前看的時候突然鼻子尖前面出現一個男人的後背，該有多驚慌啊kkk

11. 我被關在這個影片裡了，一直反覆看，就連BGM都剛剛好，可愛可愛可愛

12. 最近很喜歡沅禧，覺得她好像倉鼠kkk

13. 沅禧真是天生的笑湯匙

14. 一直覺得他倆長得像，居然是這樣見面了耶kkk

15. 我們乾旭是身高184cm、手長21cm的巨人，但很善良...

16. 前面的兩位男偶像（成韓彬和朴乾旭）剛好都很高大，讓沅禧看起來更可愛了kkk

17. 乾旭的表情好像在說「發生什麼事？？」kkkk兩位成員都回頭看她、擔心她跌倒，真的很好

出處： https://theqoo.net/hot/3696249912

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