人氣男團ZEROBASEONE出道3年將登上MBC熱門綜藝《全知干預視角》神秘宿舍首次完整公開！

限定男團ZEROBASEONE（ZB1）將出演MBC綜藝節目《全知干預視角》（以下簡稱《全知》），並將首次公開自出道以來從未曝光過的宿舍樣貌，消息一出引爆粉絲關注。

根據韓媒 10asia 的獨家採訪，ZEROBASEONE將透過《全知》，展現成員們真實的日常生活，並首度揭開宿舍的面貌。這是他們首次在無線電視綜藝節目中公開宿舍，引發粉絲高度期待。



ZEROBASEONE是透過2023年7月10日播出的Mnet選秀節目《BOYS PLANET》所誕生的九人多國籍限定男團。出道同時便被譽為「五代偶像」的代表組合，活躍於韓國與全球各大舞台，成為引領K-POP潮流的中堅力量。

截至目前為止，包括出道專輯在內，ZEROBASEONE已發行的五張專輯皆為百萬銷量，寫下K-POP史上的重要一頁。最近推出的第5張迷你專輯《Blue Paradise》，僅在韓國發售當天就突破百萬銷量，實至名歸成為人氣頂流的男團之一。



他們在海外市場同樣展現壓倒性的存在感。於日本回歸時，即橫掃當地主要音源與專輯榜單。主打歌〈BLUE〉在LINE MUSIC、Apple Music、Amazon Music等多個平台上均名列前茅，展現當地粉絲的熱烈反應。在北美地區，他們也透過實體專輯的發行，積極拓展全球粉絲版圖。



隊長成韓彬則被選為將於下月播出的Mnet舞蹈選秀節目《World of Street Woman Fighter》的新任主持人，接棒過去4年由姜丹尼爾擔任的MC位置，令外界相當期待他的全新挑戰。此外，上月出演網路綜藝《Salon Drip 2》的成韓彬與章昊，作為團體中以第1、第2名出道的兩位成員，展現了不容忽視的話題性。



ZEROBASEONE即使成員單獨或小分隊活動，也都獨具個人魅力。這次在《全知》中，將展現9位成員同住宿舍時親切自然的日常模樣，進一步引發粉絲們的高度期待。

除此之外，CGV 電影院將於19日下午6點，同步直播ZEROBASEONE 的粉絲演唱會《2025 ZEROBASEONE FAN-CON [BLUE MANSION]》。



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