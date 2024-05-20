【K社韓國小百科】韓政府引進首批菲律賓家事幫傭，網吐槽薪水太高、不如縮短本地人工時

本月19日據韓國僱傭勞動部，菲律賓政府已從月初開始在當地選拔赴韓家事幫傭。 首爾市表示預計在今年內引進100名菲律賓家事幫傭，幫助雙薪家庭等解決家務和育兒需求。

據僱傭勞動部，菲律賓將在6月21日完成首批赴韓家事幫傭的選拔。 幫傭須年齡在24歲至38歲之間、持有育兒照護資格證，赴韓後接受4周韓國文化教育，9月左右正式進入首爾市內的韓國家庭展開工作。

這些菲律賓家事幫傭將由政府認證機構進行僱用，以通勤形式為簽約家庭服務，凡居住在首爾的20歲至49歲雙薪家庭、單親家庭、多子女家庭均可申請。 最初6個月為示範期間，菲籍幫傭每週最少工作30小時，依照今年韓國最低時薪9860元計算，每月收入最少有154萬元。 首爾市還計劃撥款1.5億韓元，為菲籍幫傭提供住宿、交通、翻譯等方面補貼。



此外，韓國的養老照護領域亦存在約8萬名人力空缺，首爾市計劃積極提議政府引進外籍護理員，以減輕長期住院患者的護理費用負擔。

關於是否適用韓國薪酬標準，目前意見不一。 勞動界認為應對於所有在韓工作者一視同仁，但更多人認為不宜對剛進入韓國的外籍工作者採用同等薪酬標準，可在幾年後適應韓國社會、職業技能進一步完善時考慮同工同酬。 也有人指出不如縮短韓國人工作時長、讓父母提早下班回歸家庭，亦擔憂外籍勞動者影響市容和治安。



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