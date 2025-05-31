【K社韓國小百科】韓國寵物時代到來！連天國都一起上，韓劇編劇太會虐鏟屎官了！

還在叫家裡那隻毛孩子「寵物」嗎？ 老派啦！韓國早就開始流行叫「伴侶動物」（반려동물），意思是一起生活、共用人生的家人，而不是單純的「主人養的小可愛」。 現在韓國統計，平均三人裡就有一人養「毛孩子」——簡直全民養貓遛狗啊！

這波「毛孩熱潮」不只影響到日常生活，還正瘋狂攻占大眾文化。 最近剛收官的jtbc神劇《比天堂還美麗》，直接在劇裡讓過世的狗狗們提前跨過「彩虹橋」來到天堂，用人類模樣與曾經的家人團聚，瞬間逼哭電視機前的鏟官們。 編導們笑說：「我們把天堂重新解釋成一個與思念之人再會的空間。」這讓那些曾經經歷「寵物喪失」（Pet-Loss）的人們感同身受，淚灑客廳！



천국보다아름다운



아 잠만 비상이야 강쥐들ㅠ

주인 기다리면서 설레는 표정 하다가 주인 보고 신나게 달려가는거봐 ㅅㅂ ㅜㅠㅠㅜ 개오열함

강아지들이 천국에서 먼저 기다리고 있었어 pic.twitter.com/hqUOK5KjaF — 리을 (@1oom25) April 20, 2025

而電影界也不落後。 5月29日上映的電影《Happy Happy》，主角不只是人，還有一隻叫「Happy」的狗！劇情講述主人決定收養過去有緣的小狗後，重新思考家庭的意義，找回失去的家族之愛。 聽說主演吉恩惠還特地花一個月時間和專業犬訓練師一起磨合，才讓狗狗和她的對戲變得超有默契。 拍攝現場直接成為幸福小樂園！



綜藝圈當然不會放過這股熱潮。 JTBC 全新綜藝《出門的話狗超爽》（《집 나가면 개호강》）簡直笑翻觀眾！節目主打「為了讓狗狗開心，我們人類甘願吃苦」的概念，由傳說中雖沒養狗但特別愛狗的全炫茂領軍，攜手演員姜素拉、趙漢善、播音員出身的朴善英，以及 IVE 的Rei組成搞笑戰隊。 更有TXT的休寧凱和秀彬、華莎、演員宋建熙等化身「一日老師」，陪狗狗們一起耍萌耍鬧，絕對讓你邊笑邊融化！



以前綜藝主打「矯正壞狗習慣」的主題，現在則是專注在人和動物的共存與交流。 看來，未來的韓國娛樂圈，沒有毛孩子幫忙撐場，還真不好笑、也不夠暖了呢！

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