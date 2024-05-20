新型態生存心理戰遊戲《The 8 Show》你看了嗎～資本主義的縮小版＋取決於他人的價值觀

[無雷]曾被稱為第二個《魷魚遊戲》的《The 8 Show》，看過的觀眾們就能理解，其實內容大不同，雖然大家一開始參與都是希望獲得高額獎金，不過《The 8 Show》卻有著更嚴重的階級不平等制度，以及模糊不清的遊戲規則，讓人與人之間的心理不平衡越演越烈。

故事一開始由柳俊烈展開，被強大債務逼得想尋死的他，收到了一封封的簡訊，想要買他的時間，並且每通簡訊都附加轉帳100萬韓元到他戶頭，已經沒有生存念頭的他心想，終於有個翻身的機會，於是選擇3樓加入遊戲。遊戲共有8個樓層，按照各人自行選擇，8位參賽者看到房間內每一分鐘就增加數萬韓元的金額，還正在開心「賺錢可以這麼容易」，後來才逐漸發現每一層樓每分鐘的累積獎金並不一樣，8樓最高，而1樓相較之下卻少得可憐。

而這8層樓的房間裡空空如也，周圍陳設也都是假的，想要什麼用品都必須花錢或時間購買，並且價格是外面市價的100倍。這個遊戲徹底實踐「時間就是金錢」這句話，想要加長遊戲的總時間，那你就必須端出鏡頭前的觀眾喜愛的節目橋段，藉由打賞讓時間增加，累積自己最終參賽的獎金。不過每個人對大家生存時間的貢獻度，全由監視器鏡頭前的人來評斷。而各樓層的分鐘獎金都不同，時間久了貧富差距也越來越大，形成完全不一樣的生活模式，讓階級制度越來越明顯。



8個樓層也就是社會的縮影，除了累積獎金的不同以外，每一個人也有自己獨特的個性。大家在各種遊戲中「假意」地徵求大家的意見，透過投票來施行假民主，其實投票結果也可以不被同意不被履行。漸漸地將人們分成兩大組合，高樓層（高收入）組以及低樓層（市井小民）組。高樓層甚至能夠盡情地欺壓低樓層者，比起規則公平公開的《魷魚遊戲》，《The 8 Show》必須大家一起生存下來並從其中想辦法獲得最多利益。

8個人當中有超級不顯眼的路人，也有聰明的謀略者，有和平主義者，也有機會主義者，有瘋狂揮霍的，也有正義魔人。各種不同的人面對狀況時總有著不一樣的解決方式，不停變換的規則也帶給觀眾們緊張感，雖然高樓層組幾乎成為這裡的王，但低樓層者也期待逆轉的一日。



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