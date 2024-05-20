【K社韩国小百科】韩政府引进首批菲律宾家事帮佣，网吐槽薪水太高、不如缩短本地人工时

本月19日据韩国雇佣劳动部，菲律宾政府已从月初开始在当地选拔赴韩家事帮佣。 首尔市表示预计在今年内引进100名菲律宾家事帮佣，帮助双薪家庭等解决家务和育儿需求。

据雇佣劳动部，菲律宾将在6月21日完成首批赴韩家事帮佣的选拔。 帮佣须年龄在24岁至38岁之间、持有育儿照护资格证，赴韩后接受4周韩国文化教育，9月左右正式进入首尔市内的韩国家庭展开工作。

这些菲律宾家事帮佣将由政府认证机构进行雇用，以通勤形式为签约家庭服务，凡居住在首尔的20岁至49岁双薪家庭、单亲家庭、多子女家庭均可申请。 最初6个月为示范期间，菲籍帮佣每周最少工作30小时，依照今年韩国最低时薪9860元计算，每月收入最少有154万元。 首尔市还计划拨款1.5亿韩元，为菲籍帮佣提供住宿、交通、翻译等方面补贴。



此外，韩国的养老照护领域亦存在约8万名人力空缺，首尔市计划积极提议政府引进外籍护理员，以减轻长期住院患者的护理费用负担。

关於是否适用韩国薪酬标准，目前意见不一。 劳动界认为应对於所有在韩工作者一视同仁，但更多人认为不宜对刚进入韩国的外籍工作者采用同等薪酬标准，可在几年后适应韩国社会、职业技能进一步完善时考虑同工同酬。 也有人指出不如缩短韩国人工作时长、让父母提早下班回归家庭，亦担忧外籍劳动者影响市容和治安。



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