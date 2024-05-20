張基龍的超能力真正作用還沒揭曉！《雖然不是英雄》騙子千玗禧發現真相後想逃離但愛情卻正要開始（EP.3–4）

[有雷] 《雖然不是英雄》題材新穎也令人好奇後續劇情發展。福氏家族雖然因為現代文明病而失去了原有的超能力，並且家道中落必須賣房求生存，騙子千玗禧卻發現自己總能夠看見來自未來的張基龍，加上看見飛起來的姐姐，讓她嚇得想逃離這個家庭。

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福氏家族中的福歸柱（張基龍飾）雖說自己有著超能力能夠回到幸福時刻重溫當下，但這對他來說未必是好的。當他回到幸福過往時，總有另外的不幸正在發生。伊娜出生時，他為了到醫院而與小隊長換班，沒想到因此造成小隊長在任務中喪命。自責的歸柱總是不時地回到當天，但他卻無法改變任何事情，就這樣，他的情緒糾結了7年的時間，就連枕邊人也受不了。太太曾說他若再莫名其妙消失，自己就打算帶著伊娜離開。果真在歸柱某次的離開，太太就這樣出了車禍而離世，也造成歸柱更加陷入憂鬱。



福老夫人仍非常相信都多海（千玗禧飾）並要她搬到家中同住，多海更打算從孩子伊娜開始拉近距離，不過她心中的想法，卻被擁有讀心術的伊娜一眼看穿。此時胖胖姐福動熙（秀賢飾）也因感情受挫而搬回家住，她對於多海則相當有防備心。多海為大家準備晚餐，想拉近距離之餘，卻發現了動熙微微飄起的腳跟，以及見到鏡中看不見，全身濕透的歸柱，讓她以為見鬼了。



福老夫人又重新開始作夢，她夢見多海被救護車擔架抬出了汗蒸幕，並將這件事情告訴多海，請她遠離。一連串的超能力異常現象讓都多海嚇得想趕緊逃離福家，於是回到了汗蒸幕的家，不過歸柱則跟隨在後，多海卻真的在汗蒸幕中滑倒撞到頭而送醫。歸柱因此得知多海的父親欠了一筆債務就離世，必須由都多海代替還債。高中的一次火災中，都多海入院需要監護人的簽名，於是這位債權人就因此成了都多海口中的「媽媽」。



歸柱開始認真思考，自己的未來竟成了多海所經歷的過去，到底是為什麼？當歸柱回到過去時光，所有事物都是黑白的卻只有都多海是彩色的，還能夠觸碰到，這讓歸柱百思不得其解，也與父親討論自己的狀態。多海受到媽媽指示而必須快速拿到與福歸柱的結婚證書，於是多海告訴歸柱，未來的歸柱留下了這張證書給她，不過眼前的歸柱認為，必須先戀愛再談結婚，於是親吻了多海…



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