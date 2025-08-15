IVE 無端捲入反日爭議「燃燒的紙鶴有暗喻？」MV 導演出面澄清！

人氣女團 IVE 無端捲入反日爭議。部分日本網友質疑預告片中，燃燒紙鶴的畫面有問題，並指出影片公開日期正好是長崎原子彈投下80周年的前一天。（8月9日）

負責預告影片製作的 OUI 導演 13 日在社群平台解釋：「這是為了表現阻礙戀人愛情的『邪惡丘比特』（evil cupid）概念，燃燒象徵愛情的紙鶴只是演出安排，完全沒有其他含義。」



IVE 於本月 8 日公開第四張迷你專輯《IVE SECRET》的預告片，大膽顛覆明亮可愛的丘比特形象，展現冷冽的「邪惡丘比特」概念。成員們以丘比特造型登場，有人燃燒紙鶴，有人摧毀長著翅膀的物件，甚至用槍射擊獨角獸玩偶。



部分日本網友將這些畫面解讀為表達反日情緒，特別是影片公開日期恰逢長崎原爆前一天，並猜測選擇由日本籍成員 Rei 來呈現，是刻意的反日表達。（ 日本人將折紙鶴，視為祈求和平、健康、長壽、幸福的象徵。）



他們還提到成員 Rei 穿著印有「I’m sorry」字樣的服裝，猜測選擇由日本籍成員 Rei 來呈現，是刻意的反日表達，並解讀為凸顯日本是二戰戰犯國的暗示。



反之，韓國網友則指出日本方面的反應過於牽強，強調在韓國紙鶴象徵愛情，而「I’m sorry」只是單純的品牌名稱，很多偶像都穿過這個牌子。

《IVE SECRET》是一張顛覆既有形象、展現立體世界觀的專輯，共收錄 6 首歌曲。成員們展現更成熟的音樂實力，張員瑛參與主打歌〈XOXZ〉，Liz 則參與收錄曲〈Midnight Kiss〉的作詞。新專輯將於 8 月 25 日下午 6 點在各大音源平台發行。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞