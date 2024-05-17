《財閥X刑警》安普賢首度來台秀大手！易胖體質卻不忌口！維持體態全靠勤運動〜

主演出過許多人氣電視劇如《梨泰院CLASS》《柔美的細胞小將》《今生也請多指教》《財閥X刑警》等的演員安普賢今日抵台，率先與媒體見面，並分享首度來台心情。

安普賢是首次來到台灣，他表示在機場就相當驚訝有這麼多的粉絲來接機，大家也貼心準備了用韓文寫的信，讓他相當驚喜。他也為了演出學習許多中文例如「大家好我是安普賢」「我愛你」「很高興認識你」等等，最後還冒出一個「雞排」讓全場笑聲不斷。





安普賢是拳擊手出身，身材也相當結實，他表示其實自己是易胖體質，所以必須努力運動才能維持身形，但大家問到他是否為了身材管理而忌口？他卻說想吃什麼就吃什麼，就把自己的行為合理化，想吃烤肉就認為是「補充蛋白質」，想吃泡麵的話記得多過水一次，不過他也相當自律，一週盡量都會至少進行重訓等運動三次。



問到安普賢對自己哪個部位最滿意？他謙虛地說沒有滿意的部位。不過他曾在電視節目中提到自己的手特別大，也在現場展現給大家看，大約有28公分長的大手掌，時常讓他在擔任模特兒時期感到困擾，因為走秀時他時常必須把手差進口袋，但是手太大可能無法放入，或是會讓口袋鼓鼓的不好看，導致他的大手成為矚目焦點。不過他的大手在拍攝電視劇時可能會成為優點，因為與他搭配的女星，被他捧著臉的話，對方的臉看起來就會變得特別小。





安普賢覺得對自己最重要的三部作品，分別是《梨泰院CLASS》《柔美的細胞小將》與《財閥X刑警》，《梨泰院CLASS》是他視為人生轉捩點的作品，而《財閥X刑警》也成為他最新的人生角色，劇中為了維持他的誇張髮型更是相當辛苦。他也希望有機會能夠挑戰歷史劇或時代劇的演出，或是參與最近很受歡迎的英雄類題材。



安普賢也正在拍攝《白Packer 2》節目中，私下也與白種元老師相當熟稔，也曾與他的家人共同露營出遊，那他是否學會了許多料理祕訣？安普賢笑著說雖然自己以前也常做料理，甚至煮蔘雞湯請朋友一起來吃，不過最近也有點偷懶都直接叫外送了。不過跟著白種元老師也讓他從刀工開始學習了一些料理技巧，頗有收穫。接下來安普賢還有更多電視與電影作品將與大家見面，請大家多多期待。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞