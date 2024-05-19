ILLIT大量「借鑒」NewJeans舞蹈，不止編舞家發怒、韓政府也開始行動：擬制定編舞版權指南

歌和舞是Kpop兩大組成部份，但編舞與詞曲創作不同，一直以來沒有明確的著作權保護。 近日ILLIT多次被指抄襲NewJeans編舞，甚至驚動韓國政府，計劃在年內推出保護編舞著作權的方案。

ILLIT不止一次被質疑抄襲NewJeans編舞，包括《Magnetic》與《Ditto》的單手畫圈、《My World》與《Attention》的甩頭、《Lucky Girl Syndrome》與NewJeans麥當勞廣告的雙手敞開交叉跺腳等等。







NewJeans所屬社ADOR代表閔熙珍上月底在記者會表示：「我們的編舞家非常生氣，為什麼未經允許使用那些編舞？」 近日編舞家本人也紛紛通過IG表達不滿，表演總監金恩珠（音）：「真的忍了好久，但如果說是巧合是否有點過分呢？ 一般而言參考的話會出於禮貌做一些變形，這根本就是復製貼上。」 另一位表演總監BLACK.Q也寫道：「不是吧！之前一直忍著那種想法，沒想到連跳廣告舞蹈都抄。」





（＊相關報導：ILLIT新歌編舞又被爆抄襲NewJeans！表演總監發文痛斥：連廣告舞蹈都？這都是複製貼上！）

依照目前法律，原創編舞雖然屬於「演劇著作物」，但登錄標準和流程不透明，在著作物總體裡只佔據0.1%。 為保護編舞著作權，最近以編舞家為主力發起了著作權協會。

韓國舞蹈著作權協會會長、曾在三大經紀公司擔任編舞和培訓師的Lia Kim表示，編舞師理應享有創作者的權益，但現狀就是無論編舞作品獲得再多人氣和關注，編舞師都得不到任何好處。



韓國總統辦公室和政府方面也認識到這一問題，已開始制定包含編舞獨創性判斷標準、標準合約、著作權費用計算方法的保護指南，預計今年之內發佈。 雖然該指南不具備法律約束力，但有望提高大型企劃公司的實際參與。



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