《以吾之名》雙男主角！朴喜洵站台安普賢《凌晨兩點的惡魔》，男男牽手手！

由少女時代潤娥和安普賢主演的電影《凌晨兩點的惡魔》（我的鄰居是惡魔），上週舉行VIP試映會，安普賢和站台的朴喜洵留下了這張合照……

兩人手牽手！背景還特地選在一張以安普賢為主體的海報前合照！朴喜洵就是為了安普賢而來的吧？



安普賢和朴喜洵2021年一同演出Netflix影集《以吾之名》和韓韶禧合作，兩人雖然都是男主角，但在劇裡對戲場面並不多，沒想到戲外結下了友誼，也許是宣傳期經常重聚的元素？回顧當時兩人和韓韶禧一同跑宣傳，不少網友都覺得三人組合相當有火花呢！播畢一年後，他們三人還和李學周一同到《以吾之名》周年紀念咖啡廳，欣賞影迷為他們舉辦的回顧展覽。



마이네임 1주년 카페에 한소희 박희순 안보현 이학주 왔대 아 지우야... 최무진... 필도야... pic.twitter.com/jmetJBYKhr — 시키 (@sikie_d) October 15, 2022

《凌晨兩點的惡魔》當天試映會蒞臨的來賓，和安普賢有交情的至少有合作過《軍檢察官多伯曼》的曹寶兒、合作過《Kairos》（化時為機）的申成祿和姜昇潤、合作過《白Packer》的DinDin，以及剛合作《Spring Fever》（春日狂熱）的李主儐，沒想到留下的只有和朴喜洵的男男合照，難免令人印象深刻啊XD！而這也讓人又一次看見戲裡總是凶狠的朴喜洵，戲外活潑可愛的一面？



