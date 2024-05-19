这是历代级宠粉吧！安普贤台湾见面会全场击掌，台上又是抱抱又是牵手手，还加码送礼物

《军检察官多伯曼》《财阀X刑警》安普贤，昨(18)日在台举行粉丝见面会，宠粉宠到粉丝都觉得不可思议。

昨晚见面会，从开场前合照福利就从20人20组合照改为15人一组，见面会甚至有事前没人知道的全场击掌环节，安普贤每个走道都走过，尽量和每位粉丝都有碰手或是合比爱心互动，马上就能感受他想尽力照顾每个粉丝「小可爱」的心。安普贤一走进观众席，全场沸腾，粉丝按捺不住纷纷站起来伸长手臂，就想碰到「Boss」那传说中的「大手」。



最放送也许是送礼环节，安普贤有机会就亲自加码多送几名粉丝礼物，大放送到主持人笑称在主持尾牙。包括送礼环节，问答环节、游戏环节，他都主动和幸运抽中的粉丝抱抱、甚至拉手手转圈圈、牵手手把粉丝送下台……



见面会上，他‎传说中28公分长的大手掌也揭开实际长度，原来是25公分，他自己看尺量出来的结果都慌张，马上中文道歉：「对不起，二十八，不是不是……」主持人Queenie量完也说：「二十八公分多长你们知道吗？这么长耶！这是羽毛球拍吧！」最后修正成张开手臂最长宽25公分。主持人也帮小可爱谋福利，量了肩宽51公分，认证他是太平洋肩膀！主持人还搞笑的请现场媒体朋友「消掉」手28公分的部分，改成写51公分肩宽XDD。



安普贤整场总共唱三首歌，开场《梨泰院Class》OST〈开始〉（原唱 Gaho），马上带大家掀起追剧回忆，现场小可爱们也跟著歌曲大声应援「嘿」。尾声安普贤唱了Roy Kim〈October Rain〉，安可则唱了他自己为《今生也请多指教》献唱的OST〈我会拥抱你的过去〉。



除了现场小可爱们的热情，安普贤对应援团队「安普贤台湾首站」制作的影片，还有接续全场为他唱生日（5月16日）快乐歌庆生也相当感动。感言中表示小可爱们让他留了很多汗、感受到很多喜爱、感受「自己也是个珍贵的人」，有机会也想在台湾旅游、再来台湾和大家见面，最后中文讲了「我爱你」、「谢谢」。

▼安普贤下午再拍了一张饭店照表示要离开了，特别放上台湾国旗



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Bohyun getting shocked by the toy that he falls flat on the floor

I CAN'T STOP LAUGHING PLEASE HELP HIM #AhnBoHyun #AhnBohyunFanmeetingInTaipei #안보현 #アンボヒョン #安普賢 pic.twitter.com/QmpdRGUDVd — gie | missing Isoo (@yoonthoria) May 18, 2024

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