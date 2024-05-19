當女偶像放棄「體重管理」！泫雅曾7天不吃飯、一個月餓昏12次，Hani增重8kg接納健康身材

KPOP女偶像為展示最好一面都對體重十分嚴格，採用極端方式減肥者大有人在。 不過近一兩年，有些偶像開始放棄傷害身體的減肥強迫，即便因「爆肥」而人氣下降也選擇珍愛自己。

泫雅一出道就因性感身材收穫大量人氣，近日她在《全知干預視角》透露，當時年紀小、以為瘦就是美的標準，抱著不能讓工作人員的努力打折的心態而過度減重，有時一天只吃一顆海苔飯卷，拍廣告時甚至餓肚子一周、直到拍完才好好吃飯，因營養不良而常常昏倒、血壓降至40，甚至1個月內就昏倒12次。



工作人員透露當時要拿著氧氣瓶時刻盯緊她的眼神，一旦發現不對就要馬上處理。 醫生告訴她必須把血壓提到50以上才能出院，而唯一的方法就是「長肉」。 經歷多年拉扯，泫雅決定放棄對減肥的執著，遵醫囑增重8kg，開心表示：「這次回歸期間一次也沒有昏倒，真的很感動。」





EXID成員Hani在2014年憑傳奇直拍一炮而紅、帶動整個團逆襲，人氣最高時也深受減肥困擾：Hani身高168cm，為穿上舞台服裝而一直把體重限制在50kg。



最近她出演《強心臟VS》透露有生以來第一次體重增到58kg，但已接納自己、幾乎不會再刻意減肥：「當時身材很好、但身體有問題，現在是not bad，但我認為還不錯。 那又怎樣？」





女團After School出身演員U-IE曾憑藉健康性感形象獲封「蜜大腿女神」、「國民蜜腿」，但在《BANG！》活動期間被狙擊「腹肉突出」、十分受傷，後來8年間一天只吃一頓飯，諷刺的是過度減肥後出演的電視劇都較為成功。





2022年U-IE接受采訪時表示已放下20代對減肥的強迫感，從前動輒5天不吃東西真的很不愛惜身體，現在如果肚子突出來就拜託服裝師幫忙遮一遮，寧願以健康的模樣展現自我。





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