80年代青春臉回來了！辛叡恩《百次的回憶》氣場全開，姐就是那個年代的ICON

Jtbc全新週末劇《百次的回憶》公開女主角之一—辛叡恩的首批劇照，只見她眼神犀利、嘴裡嚼著泡泡糖，一副「姐就是80年代的icon」的氣場，簡直把鏡頭都壓得抬不起頭來。

該劇將於9月13日首播，由金多美、辛叡恩主演，故事背景設定在1980年代，講述100號巴士「掌車小姐」（乘務員）「英禮」與「鍾熙」的閨蜜情，以及她們與命定男子在青春歲月中交織的青澀愛戀。 辛叡恩飾演的新手乘務員「徐鍾熙」就像彗星般闖入清雅運輸公司，準備在觀眾心中種下一顆80年代的青春回憶種子。

公開的劇照中，鍾熙初登場就氣場全開——不僅長得漂亮，還聰明伶俐、魅力四射，但這份魅力有人愛有人怕。 被她迷住的人會覺得她像80年代版的「致命女人」，而不被收服的人則本能覺得：這位小姐姐可不是好惹的。 她甚至能在面對宿舍最有勢力的前輩時，邊吹泡泡糖邊毫不怯場，完成一個堪稱「泡泡糖外交」的完美初印象。



而泡泡糖對鍾熙來說，可不是單純的嘴饞，而是她的精神圖騰——象徵著從容、自信，以及無論遇到什麼場面都不退縮的勇氣。 只要有空，她就會吹上一顆，彷彿在宣告：「我的人生，我自己決定。」小小的泡泡糖裡，濃縮了她的人生哲學與即將展開的青春篇章。

接下來，鍾熙將與英禮一起奔馳在100號巴士上，用她的獨立與灑脫，書寫屬於80年代女孩的故事。 製作組笑說：「辛叡恩飾演的鍾熙，是個看似叛逆卻魅力滿分的立體角色，從外貌、態度到她的招牌泡泡糖，全都被她演繹得恰到好處。 請期待這位『80年代青春女神』橫空出世！」

而《百次的回憶》由《三十九》金相鎬導演與《舉重妖精金福珠》、《認識的妻子》、《浪漫速成班》楊熙勝編劇合作打造，將在9月13日首播。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

