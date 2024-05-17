脫北青年參加南韓偶像選秀！《MAKE MATE 1》金鶴成14歲南下、看電視萌發星夢，出道目標令人淚目

韓國KBS近日開播全新選秀節目《MAKE MATE 1》，15日首播時，一名參賽者表示自己是2017年剛來韓國的脫北者，引起關注。

《MAKE MATE 1》是KBS電視台在《The Unit》後時隔6年推出的選秀節目，不同以往的是參賽者全都沒有固定所屬社，所以做自我介紹時以各小組為單位，分享每個人的關鍵詞。

輪到「Very Good」隊時，小黑板上的關鍵詞之一被問號遮住，對應參賽者金鶴成親手揭開謎底，上面寫著「脫北」二字。 金鶴成自稱2017年來到南韓，當時只有14歲的他為適應新的文化和生活經常看電視，認為電視裡的偶像歌手十分帥氣，從而萌發偶像夢想。



金鶴成表示一開始對於公開身份感到負擔，但認為如果不在這裡面對的話，以後也只能繼續迴避，所以決定借這次機會讓自己變得堅強。 對於出道後想實現的目標，金鶴成表示：「想給身處困苦環境或無法做自己想做的事的人帶去『你可以做到』的希望。」



參賽者和導師都為金鶴成感到驚訝和感動，稱讚他勇氣可嘉。 來自日本的參賽者Miraku擔心這段播出會不會有問題，旁邊的韓國參賽者金時溫回答：「沒關係，我們國家會保護他。」



這段節目不僅在韓國受到矚目，在日本也引起爆炸性關註，很多人在X（前Twitter）PO文為他加油、請韓國守護他，認為他撐過了最嚴峻的生存挑戰、希望可以成功出道，也有人調侃更想聽他分享北韓生活等等。韓國網友對此感到無語，認為「這狀況還不是你們造成的」「要守護也是我們來守護」。



▽《MAKE MATE 1》每週三22：10播出，能否誕生史上第一個「脫北偶像」就請大家拭目以待。



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