脫北青年參加南韓偶像選秀！《MAKE MATE 1》金鶴成14歲南下、看電視萌發星夢，出道目標令人淚目

韓國KBS近日開播全新選秀節目《MAKE MATE 1》，15日首播時，一名參賽者表示自己是2017年剛來韓國的脫北者，引起關注。
《MAKE MATE 1》是KBS電視台在《The Unit》後時隔6年推出的選秀節目，不同以往的是參賽者全都沒有固定所屬社，所以做自我介紹時以各小組為單位，分享每個人的關鍵詞。
輪到「Very Good」隊時，小黑板上的關鍵詞之一被問號遮住，對應參賽者金鶴成親手揭開謎底，上面寫著「脫北」二字。 金鶴成自稱2017年來到南韓，當時只有14歲的他為適應新的文化和生活經常看電視，認為電視裡的偶像歌手十分帥氣，從而萌發偶像夢想。
金鶴成表示一開始對於公開身份感到負擔，但認為如果不在這裡面對的話，以後也只能繼續迴避，所以決定借這次機會讓自己變得堅強。 對於出道後想實現的目標，金鶴成表示：「想給身處困苦環境或無法做自己想做的事的人帶去『你可以做到』的希望。」
參賽者和導師都為金鶴成感到驚訝和感動，稱讚他勇氣可嘉。 來自日本的參賽者Miraku擔心這段播出會不會有問題，旁邊的韓國參賽者金時溫回答：「沒關係，我們國家會保護他。」
這段節目不僅在韓國受到矚目，在日本也引起爆炸性關註，很多人在X（前Twitter）PO文為他加油、請韓國守護他，認為他撐過了最嚴峻的生存挑戰、希望可以成功出道，也有人調侃更想聽他分享北韓生活等等。韓國網友對此感到無語，認為「這狀況還不是你們造成的」「要守護也是我們來守護」。
脱北者練習生ハクソン君— タピオカおめめROCKY&HAWW (@mparkmoom2) May 17, 2024
可愛いじゃないか〜
2017年に脱北…幼い頃の壮絶な経験は想像しただけで胸が痛いけどここで磨き磨かれて誰よりも輝いてほしい#김학성 #KIMHAKSEONG#MAKEMATE1 #MA1 #메이크메이트원 #엠에이원 #메이트프로필pic.twitter.com/D7vsnbpxUN
▽《MAKE MATE 1》每週三22：10播出，能否誕生史上第一個「脫北偶像」就請大家拭目以待。
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