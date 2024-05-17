IVE張員瑛網綜封圖疑似出現「不雅英文」，網怒：「其他嘉賓怎不這樣對待？」

女團IVE成員張員瑛近日出演YT搞笑頻道「PSICK大學」，節目內容獲得不俗反響，然而部份網友指出封圖存在怪異之處，似乎故意讓人看錯成英文不雅語句「FXCK She」。

該節目系列以往的封圖都是把三位MC和嘉賓合成到同一個畫面，右上方留出空間給節目名稱「PSICK Show」，當文字與人像位置重疊時採取文字在前。



唯獨張員瑛這期節目不同，封面僅放了張員瑛3張照片、用人像擋住文字，且非常巧妙地遮住字母「P」右側、乍一看很像字母「F」，「Show」也被部份遮擋住，看起來像「She」。 網友認為該節目是以英文進行，製作組不可能不知道這樣作圖會引起誤解、應該是故意做出不雅文字的錯覺效果，令人感到惡心。



很多網友指責節目組故意做出不良誘導、居心叵測：「可以告性騷擾」、「給2004年出生的女孩做這種低級封圖，不害臊嗎？」 、「就連母語英文的網友都說有問題」、「即便沒有這個意圖，既然引起誤會就應該更換」、「典型的大叔式、男超網站式幽默，希望再也不要有女明星上這節目」。 也有人認為網友小題大做：「總不能讓節目LOGO蓋住張員瑛吧」、「應該不是故意」、「太牽強」。

目前「PISIK大學」給出的回覆是：「正在和所屬社進行慎重討論，將在充分討論後發表聲明。」

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞