金惠奫是能讓搭檔男演員更加閃閃發光的強大存在！網友喊話：向孔曉振前輩學習這句話「做好改變人生的準備了嗎？」

4、5月最紅的韓劇是什麼？ 除了剛剛殺青的《淚之女王》之外，一定是《背著善宰跑》。

一部關於穿越、雙向救贖的浪漫喜劇片，邊佑錫飾演的男主角「善宰」精準刻劃出19歲純情男高和34歲腹黑頂流的雙重形象而人氣大爆發，被讚韓劇史上最完美「純愛戰神」男主人設，也成為了廣大觀眾們的新晉老公。



一部好的作品，光是男主會演遠遠不夠，女主也要能接得住戲，與搭戲演員發揮最大化學反應才行。 《背著善宰跑》的女主角「任素」的扮演者就是實力派女演員金惠奫，她繼《偶然發現的一天》（意外發現的一天）之後再次穿上了校服，展現了活潑靈動、深情細膩的形象，她對角色情感層次的精準把握，無論是喜悅還是悲傷，都能通過細膩的表演傳達給觀眾，讓人仿彿置身於劇中世界。 她撐著黃色雨傘冒雨跑向善宰的時候，撞進的不僅是善宰的心，也闖入了觀眾們的心裡。



1996年11月出生的金惠奫於2013年參演了KBS2《逆轉人生》，由此正式踏入影視劇圈。 不過早在出道的前一年，她已經陸陸續續在多部作品中出現，擔任臨時演員，積累了表演經驗。

2015年金惠奫考入建國大學影像電影戲，系統地學習表演之時。 在經歷了很長一段時間的臨時演員生活之後，2018年迎來了第一個事業轉機，以200：1的競爭力拿下了jtbc人氣劇《SKY Castle》中「姜藝瑞」一角，許多觀眾也從這個角色開始認識了金惠奫。 憑藉該角色，金惠奫也斬獲了第55節百想藝術大賞電視劇類最佳新人獎。



2019年金惠奫出演了《偶然發現的一天》，出道6年首次擔任女主角，這是一部關於女N號逆天改命的勵志浪漫奇幻校園劇。 她在劇中的表現也十分出色，飾演的角色「端午」可愛、明朗、充滿生命力，成了整個故事發展最大的亮點，漫畫裡的人格和覺醒後的人格之間切換自如，怒刷存在感。 她的表演完全做到了用一己之力扛起《偶然發現的一天》「大樑」，證明了她的演技實力。 與之搭檔的路雲和李宰旭，也因為金惠奫的存在而顯得人設更加飽滿、立體，她有著一種能讓搭戲演員都閃閃發光的魔力。 這劇之後路雲和李宰旭全部升咖，開始擔任各大人氣劇的男主角。



《偶然發現的一天》之後金惠奫只主演了兩部作品，一部是電視劇《御史與祚怡》，一部是電影《推土機少女》，其他作品都只是客串或戲份較少的配角而已。 好不容易到了2024年開播的《背著善宰跑》，金惠奫又一次讓觀眾們見證了她整容式演技，28歲演19歲高中生毫不費力，演技出色為劇集錦上添花。 不過受限於浪漫喜劇的受眾性，不少觀眾和粉絲遺憾地發現女主人氣與熱度沒有想像中飛升得快。



金惠奫是真．旺搭檔體質，無論電視劇題材多麼違背現實，似乎只要是她主演都能讓男主的演技以及劇情更具說服力，更能帶領觀眾入戲，演技的力量讓對手演員變得更加帥氣。此刻有網友想到了實力派女演員孔曉振的一句話。 2016年孔曉振和曹政奭一起合作了《嫉妒的化身》，作品開播前孔曉振就對曹政奭表示「歐巴，你做好改變人生的準備了嗎？」 而現實也如同孔曉振所說的那樣，曹政奭以該作品為跳板人氣和知名度有了質的飛躍。 於是不少觀眾和網友紛紛隔空喊話金惠奫，下次拍戲時記得對搭檔男演員說「歐巴，做好改變人生的準備了嗎？」



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김혜윤은 앞으로 작품할때

상대배우한테 공효진처럼 말해야 한다.



"오빠, 인생 바뀔 준비 됐지?" pic.twitter.com/dpK50TPvJ3 — 고양희 (@JiheeHand) May 2, 2024

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