長男李鎮赫與媽媽感情好〜為戲學習扮老么！盼來台參加大型音樂祭

相隔一年多再度來台會粉絲，適逢母親節，李鎭赫也為前來同樂的粉絲們準備了許多驚喜。李鎭赫本次現身感覺身形消瘦不少，他表示大約在2個多月內瘦了五公斤，希望展現給大家更帥氣的模樣。

相隔1年8個月再度推出專輯，李鎭赫積極管理身材，他透露每天都有很長的時間必須進行健身房的重量訓練以及拳擊練習，所以瘦了五公斤左右，臉型輪廓更加明顯。雖然花了很長的時間在準備專輯，雖說是空白期可以好好休息，但一邊準備專輯的同時，也讓他感受到不小的壓力。



李鎭赫是選秀節目出身，是否還與當時一同參賽的夥伴們保持聯繫呢？他說也許很多人認為他們在節目結束後就不再聯絡，但其實不然。因為畢竟大家共同度過了一段辛苦的時間，所以現在也都會互相幫忙，譬如互相參與彼此的舞蹈Challenge，或是為彼此的活動打氣等等。



最近李鎭赫參與了搞笑電視劇《沒有秘密》的演出，劇中他飾演男主角高庚杓的弟弟，對於本次的角色他也坦言苦惱了許久，因為李鎭赫在家中排行老大，但是作品中他卻是要演出一個受寵的老么，他也特別去訪問了身為老么的朋友們，想了解他們平時在家中如何跟父母與兄弟對話，雖然自己有點難理解，不過還是照著朋友所說的演出，暫時放下原本的自己，演出一位什麼都不需擔心的老么。



今日也適逢台灣的母親節，李鎭赫也提到了自己曾經在出道後，有自己賺錢的能力時，在媽媽生日的時候買了一個D品牌名牌包送給母親，價值480萬韓元，媽媽開心的笑了。昨日簽售活動結束後，他也記得傳訊息感謝媽媽。李鎭赫笑說從小就跟媽媽時常聊天，感情很好，雖然常因為宣傳期而無法在節日與家人共度，不過無損家人間的感情。

上次來台李鎭赫學會了中文「不敢相信」，不過他坦言本次還沒學到新的流行語，在粉絲見面會上也特別準備了電影歌曲「刻在我心底的名字」，表示自己看過了這部電影覺得印象很深刻，不過對於BL題材，李鎭赫認為自己的演技還有些不足，需要花更多時間集中在角色上。對於日後的挑戰，除了希望能躍上大螢幕以外，李鎭赫也希望日後能夠有更多機會來台演出，除了自己的粉絲見面會以外，能夠參與更多大型音樂祭類型的活動。

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