8日,tvN綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》製作組表示:「邊佑錫將出演《劉QUIZ ON THE BLOCK》,預計本月中旬播出。」

2010年21歲時以模特兒身分出道的邊佑錫,2016年出演《Dear My Friends》開始作為演員活動,之後陸續出演《青春紀錄》、《大力女子姜南順》和電影《20世紀少女》等,讓許多觀眾更加熟識。現在邊佑錫在《背著善宰跑》中飾演「柳善宰」一角,給觀眾們帶來「善宰病」。



此前,邊佑錫出演網路綜藝《洪錫天的寶石盒》,展現坦率又有個性的面貌,觀看次數高達184萬,是目前該節目的最高。而他錄製《Running Man》,這期節目將在12日播出,日前預告和照片公開,已讓讓許多人都相當期待!



另外,邊佑錫將在今年6月以台北爲開端,舉行《2024 Byeon WooSeok Asia Fanmeeting Tour 》粉絲見面會,接著前往泰國曼谷、首爾、香港等亞洲多個城市,與各地粉絲見面。



