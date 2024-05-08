韓藝瑟宣布與小10歲男友結婚♥ 頻道開心秀結婚登記書

曾主演《美女的誕生》、《20世紀少男少女》的演員韓藝瑟，昨（7）日於個人YouTube頻道宣布結婚。

韓藝瑟頻道「韓藝瑟is」昨更新一支影片，是時下YouTube流行的「What’s in My Bag」主題，公開自己隨身攜帶的物品，不過開頭韓藝瑟卻直接宣布自己登記結婚了。影片尾聲韓藝瑟藉機宣布自己結婚了，表示早就把男友當成一輩子的伴侶了，是靈魂伴侶、最好的朋友也是另一半，原本對婚姻沒那麼看重，但現在想向自己以外的人們宣布兩人之間確立的關係，因此決定結婚。



韓藝瑟也說明拍影片是希望粉絲、更多人們能為他們的新人生祝福、應援，也會試著多多讓丈夫入鏡。她開心秀著結婚登記書，表示將要登記，不過大家看到影片的時候應該完成登記了，自己是5月新娘。影片上架後，韓藝瑟隨後在IG發布一張相片與相關感言和粉絲分享。其經紀公司High Entertainment接受媒體訪問則表示兩人並沒有未婚懷孕，婚禮日期未訂。



▼韓藝瑟宣布結婚影片（宣布內容主要從7:42開始）



▼韓藝瑟發文



▼發文收到了孫淡妃、洪賢姬、李素羅（模特兒）、Irene Kim等藍勾勾名人祝福



韓藝瑟‎2021年5月與男友公開交往，兩人相差10歲，她介紹對方是模特兒兼話劇演員。雖然‎曾有傳聞男友當過牛郎，但並沒有動搖兩人感情，韓藝瑟出面駁斥男友只是在卡啦OK店工作過，和酒店全然不同，也強調職業不分貴賤。

▼附上兩人放閃照



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