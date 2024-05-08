NewJeans Hyein腳背骨折，不參與新專輯音放等演出

超人氣女團NewJeans近日正準備進行新單曲專輯《How Sweet》回歸宣傳，而成員Hyein（惠仁）上月初便已因腳背骨折暫停活動，新消息確定無法為回歸上台表演。

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ADOR透過Weverse等社群網站公告，Hyein 4月在練習過程發覺腳背疼痛，到醫院進行精密檢查後發現細微骨折，雖然後續一直致力於治療，不過醫療團隊仍建議「盡可能減少激烈活動」，因此宣布Hyein不參與新專輯《How Sweet》包括音樂節目（音放）在內的演出，表演之外的行程則彈性參與。



《How Sweet》日前已釋出先行曲〈Bubble Gum〉MV，24日會正式發行並釋出主打歌〈How Sweet〉MV。原以為Hyein能在《How Sweet》正式發售時歸隊，如今確定〈How Sweet〉表演都會五缺一，不少粉絲Bunnies感到相當遺憾，但仍希望Hyein以身體健康為優先，願她能早日康復。



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