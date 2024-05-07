「二代味道的五代團」ASC2NT今出道！大國男兒KARAM、仁俊、JAY再出發

今（7）日全新男團ASC2NT（KARAM、仁俊、JAY、REON與KYLE）發行首張專輯《Expecting Tomorrow》宣告出道。

ASC2NT由NEW WAYS COMPANY推出，是以2010年出道的大國男兒三名成員KARAM、仁俊（INJUN）與JAY，加上兩名新面孔REON與KYLE所組成，團名ASC2NT有「ascent」上升還有開啟第二人生的意涵。



《Expecting Tomorrow》為單曲專輯，主打歌〈LOVE ME DO〉欲表達「越過阻擋我的牆壁」、「現在我人生的主角是我」，包含「明天會更好」正能量。MV稍早已釋出，劇情內容可推測成員們走出門外做出挑戰，在街頭表演後闖蕩舞台……



除此之外，《Expecting Tomorrow》還收錄抒情曲〈The Reason〉與稍輕快的〈Beautiful girl〉，以及英語版〈LOVE ME DO〉。整張專輯由參與過U-KISS、LABOUM、B1A4、VICTON與TRENDZ音樂製作的SWIN LEE擔任總製作人，主打歌編舞則是參與過知名舞蹈競演節目《街頭男戰士》（Street Man Fighter）BANKTWOBROTHERS的JROC。



除了發行音源外，ASC2NT今日韓國時間8點（港台時間7點）將舉行粉絲Showcase（表演暨發布會），官方YouTube頻道有直播服務。



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