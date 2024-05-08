【影片】ASC2NT兩成員REON & KYLE是哥哥們親自挑選！REON & KYLE讚哥哥善良又可靠

全新男團ASC2NT昨（7）日出道，下午舉行了首張專輯《Expecting Tomorrow》Showcase供媒體攝影、訪問。
ASC2NT先前受《OSEN》訪問時便透露過REON與KYLE的選拔過程，Showcase上談了更多。KARAM表示和仁俊、JAY三人組團的時候，彼此在各種活動上認為稍嫌不足，因此和公司討論、希望能引進更多成員，三人也親自挑選。報名的人不少，最後選了REON與KYLE。
為何選REON和KYLE？KARAM不斷稱讚REON長得很漂亮，而且擅長的事相當多，作詞、彈奏樂器還會講三人都不會的英語，強調在這全球化的時代有REON擔任英語擔當很加分。而KYLE，KARAM稱讚他同樣樣樣都好，而決定性的理由是──有故事的眼睛。KARAM話一出主持人笑了，KARAM繼續用積極的語氣介紹：「會讓人很好奇，會誘發觀眾的好奇心，這些都能夠成為魅力點。」
REON和KYLE見到哥哥們的初印象是？REON回答第一次見到哥哥們是在咖啡廳開會，因為過去只在電視上看過他們所以備倍感神奇，哥哥們還對他相當友善，請他喝咖啡又請吃麵包。KYLE則一一說了對每個哥哥的印象：KARAM是很可靠的大哥與隊長，仁俊是親切、淘氣、讓人舒自在的二哥，JAY是平時感覺有個妹妹、對人細心的三哥。有趣的是，主持人問JAY實際上有沒有妹妹，JAY說自己只有哥哥，再次引發笑聲。
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