申惠善相隔7年再度與他合作！合作新電影《她死了》令申惠善大呼與卞約漢默契十足～

演員申惠善與卞約漢最近在一部新電影《她死了》中再度合作，兩人曾在2017年的電影《一天》中飾演一對新婚夫妻，而本次相隔七年再度同台，申惠善認為兩人默契非常棒，對於能夠再度合作也感到相當滿足。

申惠善在與媒體的訪談中提到了自己與卞約漢本次再度合作的心情，申惠善提到當時兩人拍攝電影《一天》雖然也是覺得合作起來挺有默契的，但當時在作品中兩人因為意外而分離，所以同場對戲的拍攝場次並不多，覺得相當可惜。不過在新作《她死了》當中兩人的配合就相當重要了，申惠善提到事實上所謂的「彩排」並不會將動作或台詞100％演出來，但到了真正拍攝100％演出時，發現兩人比想像中更有默契，呈現的成果更加有趣。



不僅如此，申惠善還大讚卞約漢真的演技太棒了，覺得兩人合作應該很有默契，不過能量也是會相互衝撞的，也多虧了卞約漢在現場引導得很好。新電影《她死了》劇情描述把偷窺別人當作興趣的正式仲介師具正泰，目擊了他所追蹤的一名網紅韓素拉之死，為了擺脫殺人嫌疑，他開始探訪韓素拉身邊所有線索。將於5月15日在韓國上映。



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