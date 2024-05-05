KARAM以「二代味道的五代團」ASC2NT再出發，透露私生活遭惡意散布追蹤源頭失敗

二代男團大國男兒出身，藉著競演節目《PEAK TIME》爆紅的KARAM、INJUN（仁俊）與JAY三人，將在7日以全新五人團「ASC2NT」重新出發，而在出道前，他們與新面孔REON與KYLE一同接受韓媒採訪。

▼KARAM、仁俊與JAY組「23時」翻唱東方神起〈Mirotic〉名舞台



ASC2NT全員接受韓媒《OSEN》採訪，採訪中提到KARAM、仁俊與JAY退出《PEAK TIME》後，與新公司NEW WAYS COMPANY經過討論後，決定辦理選秀找尋兩名新成員加入。身為隊長兼大哥的KARAM透露有許多報名者，但「REON與KYLE是最有魅力且實力最出眾的朋友」，也對REON與KYLE分別擁有英語及印尼語能力讚譽有佳。

REON對此表示哥哥們給予許多幫助，自己也會努力學習，且和哥哥們對於即將出道了都很激動；KYLE則說自己是初次出道，比起全員都是初次出道，和經驗豐富且實力優秀的哥哥們一起很踏實，「有很多值得學習的地方，很期待」。如同大眾對於二代團的印象，KARAM被問到ASC2NT優勢，他回答歌手歌唱唱宏亮很重要，自信的說ASC2NT邊唱邊跳不遜色，會展現不同的色彩、是能展現世代傳承的團體，「希望大家能視為是擁有二代味道的五代愛豆」。



另外，‎《OSEN》採訪也問及KARAM當初參賽《PEAK TIME》期間發生的私生活爭議事件，當時KARAM否認的同時也和仁俊、JAY一同退賽，KARAM親自解釋：「當時我們並沒有經紀公司，只能由我們自己判斷，所以真的不知道哪個是正確答案。如果繼續進行下去，可能會為演出者、電視台相關人士帶來損失。」並說這是當時認為是最好的選擇，不後悔。



仁俊透露當時三人很快就達成共識，認為彼此是個團隊要共進退，表示當時如果有能支持的有力人士，可能會做出不同選擇，不過完全不後悔，那段時間也得到了很多的愛，但也對沒能給予哥哥更多力量而抱歉。JAY則說當時很辛苦也很傷心，看著哥哥成為他人的獵物受到傷害，很擔心好不容易團聚的三人就此結束，但彼此聊了很多，成為更深厚感情且值得的經驗。



去年事件發生幾週，‎《OSEN》便報導了KARAM以散播虛假事實起訴涉及人士‎，KARAM在此次採訪正式公開起訴結果。他表示當時起訴了部分網友也找到其中幾位，警方再次詢問他意見，他在收到那些人的悔過書後，認為他們年紀不大所以撤銷了告訴，而最先散布的網友是日本人，日本的法律不同，追蹤宣告失敗。KARAM亦說明自己藉此重新思考，今後會以公眾人物姿態努力生活。



雖然曾出現爭議，但KARAM和仁俊、JAY成功舉行粉絲見面會，目前更要以ASC2NT力拚二次出道，KARAM最後對粉絲表達感謝，並且希望大家能從他們的挑戰精神得到正能量。

ASC2NT將在7日發行單曲專輯《Expecting Tomorrow》正式出道，音源與MV當日韓國時間6時（港台時間5時）正式公開。



▼MV預告



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