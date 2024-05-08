【影片】「出道14年的新人」ASC2NT仁俊坦言體力有差，KARAM笑稱「公司角度CP值很高」

全新男團ASC2NT昨（7）日出道，下午舉行了首張專輯《Expecting Tomorrow》Showcase供媒體攝影、訪問。
由於KARAM、仁俊（INJUN）與JAY不同於兩名弟弟REON與KYLE是二次出道，2010年就以「大國男兒」出道的他們，被問到了兩次出道的差別。仁俊笑著坦言以前再怎麼練習、熬夜都不會累，但現在年紀大了體力不如以往，更注重補充維他命和鍛鍊體力，他甚至說：「所以我想這張專輯是維他命打造的一張專輯。」仁俊也笑稱為了不給現在的K-POP圈添麻煩，會克制大吃來做身材管理。
問他們如此「有經驗的新人」為團體帶來什麼優勢，KARAM反應相當快，一句「首先從製作公司的角度來看，可以說CP值非常高」馬上逗笑所有人，他的理由是他們三人已做好準備，所以在出道上縮短很多花費時間。仁俊同意，且說可以傳授弟弟們經驗，主持人接著舉一反三：「製作公司角度來看，教育費用節省很多。」KARAM和仁俊聽了都笑出聲，KARAM大喊「很正確」。
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