多賢成TWICE首名演員，娜璉送咖啡車稱「多賢請的」：「感謝陪伴多賢另個夢想第一步」

多賢本月有消息將成為TWICE挑戰演技第一人，參演獨立電影《全力衝刺》，目前已開拍。多賢透露隊友娜璉為她送上咖啡車應援，這之中最特別的是：娜璉並沒有署名。

多賢4日在IG限時動態分享自己在片場收到了咖啡車，不仔細看咖啡車上的照片還不曉得是誰送的，因為咖啡車標語僅寫「為《全力衝刺》團隊加油／喝完多賢請的咖啡，加油到最後吧」、「感謝大家陪伴多賢邁出另個夢想的第一步／天氣很熱Fighting」，相關應援品也寫「窩們多賢啊姐接很愛你」，完全沒有署名還用多賢名義，只能從照片和兔子符號推測是娜璉送的。



多賢感動的寫下文字標記娜璉：「天啊……如此帥氣的姐姐，用驚喜感動妹妹，從照片到菜單，一個一個親自費心，就為了喜歡巧克力的妹妹增加了特別菜單……好有sense啊姐姐，托你的福有力氣了，我真的哭了哼ㅠㅠㅠ 姐姐我愛你謝謝你，是最棒的，讓人很安定……♥」娜璉轉發多賢的感謝話語，簡單放了一顆心寫：「要有巧克力才有力量的多賢。」



TWICE粉絲ONCE看了無不覺得感動，且讚許娜璉身為大姐真的很照顧妹妹們。TWICE原本發展的方針是全力進行團體活動，近年才有機會為彼此個人活動送上應援咖啡車，據馬來西亞ONCE整理，2022年是娜璉先收到妹妹們送的咖啡車，2023年娜璉為小分隊MISAMO（MINA、SANA、MOMO）送咖啡車又為志效solo送咖啡車，再來就是上述娜璉替多賢應援了。



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